Ziemas periodā būvdarbi nenotika – bija tehniskais pārtraukums. Šobrīd rudenī iesāktie darbi turpinās, ielas pārbūve jāpabeidz līdz šī gada 31. maijam – pilsēta iegūs vēl vienu sakārtotu satiksmes infrastruktūras objektu.
Ogres novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un ar iecietību izturēties pret neērtībām būvdarbu laikā.
Piektdiena, 5. marts, 2021 14:36
Atsākti Rožu ielas pārbūves darbi
Iestājoties būvdarbiem piemērotiem laika apstākļiem, ir atsākti Rožu ielas pārbūves darbi.
Pagājušā gada oktobrī iepirkuma rezultātā ar ceļu būves firmu SIA “BINDERS” tika noslēgts līgums par Rožu ielas pārbūves būvprojekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību, līgumcena 527 983 eiro) bez PVN.