Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 12. panta otrajā daļā noteikts, ka par deputāta pienākumu pildīšanu deputāts saņem atlīdzību, kas tiek noteikta atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam (turpmāk – Atlīdzības likumam).
Likuma “Par pašvaldībām” 18. panta trešā daļa noteic – par piedalīšanos domes un komiteju sēdēs un par citu deputāta pienākumu pildīšanu domes deputāti saņem atlīdzību, savukārt Atlīdzības likuma 5. pants nosaka pašvaldību deputāta mēnešalgas maksimālo apmēru.
Nosakot atlīdzību deputātam, nedrīkst pārsniegt maksimālo mēnešalgas apmēru
Pašvaldības domes deputātu mēnešalgas noteikšanai jāizmanto normatīvajos aktos noteiktais bāzes mēnešalgas apmērs, katram amatam piemērojot noteiktu koeficientu:
- pašvaldības domes priekšsēdētājam bāzes mēnešalga 2021. gadam ir 1025,29 eiro, koeficients līdz 3,64, maksimāla mēnešalga – 3 732 eiro;
- pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam bāzes mēnešalga ir 1025,29 eiro, koeficients līdz 3,2, maksimāla mēnešalga – 3 218 eiro;
- pašvaldības domes komitejas priekšsēdētājam bāzes mēnešalga ir 1025,29 eiro, koeficients līdz 2,55, maksimāla mēnešalga 2 614 eiro;
- pašvaldības domes komitejas priekšsēdētāja vietniekam bāzes mēnešalga ir 1025,29 eiro, koeficients līdz 1,9, maksimāla mēnešalga – 1 948 eiro;
- pašvaldības domes deputātam bāzes mēnešalga ir 1025,29 eiro, koeficients līdz 1,9, maksimāla mēnešalga – 1 948 eiro.
Faktiskā mēnešalga četros novados līdz 2021. gada 30. jūnijam:
- Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atalgojums bija 2265 eiro, priekšsēdētāja vietnieka atalgojums – 2045 eiro mēnesī.
- Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētājam – 3537 eiro, priekšsēdētāja vietniekam – 3281 eiro;
- Lielvārdes novada pašvaldības domes priekšsēdētājai – 3281 eiro, priekšsēdētāja vietniecei – 2768 eiro;
- Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājam – 2070 eiro (Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka nebija).
Faktiskā mēnešalga jaunajā Ogres novadā, sākot ar 2021. gada 1. jūliju:
- Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam – 3537 eiro mēnesī, priekšsēdētāja vietniekam – 3281 eiro;
- Ogres novada pašvaldības domes pastāvīgās komitejas priekšsēdētājam – 2500 eiro, priekšsēdētāja vietniekam – 1500 eiro;
- Ogres novada pašvaldības domes deputātam – līdz 800 eiro.
Katrā līdzšinējā novadā sava aprēķina kārtība
Katrai no apvienojamajām pašvaldībām bija noteikta sava kārtība ne tikai domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka, bet arī komiteju priekšsēdētāju, viņu vietnieku un pārējo deputātu darba atlīdzības noteikšanai. Ievērojot šos noteikumus un tajos deputātam noteikto maksimāli apmaksājamo stundu skaitu, attiecīgi tika veikti aprēķini.
No apvienojamajām pašvaldībām Ogres novada pašvaldības domei, kuras sastāvā līdz šī gada 30. jūnijam bija 17 domes deputāti, domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka un komitejas priekšsēdētāja amats bija noteikts kā pastāvīgi atalgojamais amats, savukārt komitejas priekšsēdētāja vietniekam un domes deputātiem, kuri neieņēma algotu amatu domē, noteikta stundas likme.
Pastāvīgo deputātu komiteju priekšsēdētājiem mēnešalga bija noteikta 2000 eiro apmērā.
Komitejas priekšsēdētāja vietniekam atalgojums tika aprēķināts proporcionāli nostrādātajam laikam, bet ne vairāk kā 85 stundas mēnesī, nosakot darba stundas likmi 10 eiro, savukārt domes deputātam – proporcionāli nostrādātajam laikam, bet ne vairāk kā 72 stundas mēnesī, nosakot darba stundas likmi 7,25 eiro.
Ogres novada pašvaldības domes deputātiem plānotais atalgojums mēnesī līdz 30. jūnijam bija 17 886 eiro.
Katrā no pārējām apvienojamo novadu domēm līdz 30. jūnijam darbojās 15 deputāti. Ievērojot pašvaldībās noteikto atalgojumu, Ikšķiles domes deputātu atlīdzībai bija nepieciešami nepilni 12 000 eiro mēnesī, Lielvārdes novada pašvaldības domes deputātu atlīdzībai – ap 15 000 eiro, Ķeguma novada pašvaldības domes deputātu atlīdzībai – ap 7 000 eiro mēnesī.
Kopā visu četru novadu pašvaldību domes deputātu, kopskaitā 62, atlīdzībai mēnesī bija nepieciešami ap 52 218 eiro.
Ietaupījums neveidojas atsevišķu pašvaldību nepareizas izdevumu plānošanas rezultātā
Jaunā Ogres novada pašvaldības domē ievēlēti 23 deputāti. Nosakot atlīdzību 23 deputātiem, izmaksas mēnesī ir ap 36 000 eiro līdzšinējo 52 218 eiro vietā, līdz ar to būtu jāveidojas ietaupījumam ap 15 000 eiro mēnesī (laika periodā no 1. jūlija līdz 31. decembrim tie būtu ap 95 00 eiro), ko varētu novirzīt pašvaldības funkciju īstenošanai un pašvaldības darbinieku atlīdzības noteikšanai, pirmām kārtām izglītības un bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Kā zināms, Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē šī gada 8. jūlijā tika apstiprināta Ogres novada Izglītības pārvaldes jaunā struktūra, lai efektīvi un kvalitatīvi tiktu īstenota izglītības pārvaldes funkcija visā novada teritorijā. Struktūrā tika iekļautas vairākas jaunas amata vienības, paredzot iespēju arī esošajiem darbiniekiem palielināt līdz šim noteikto atalgojumu, ņemot vērā jaunās Izglītības pārvaldes funkcijas un darba apjomu. Ja līdz šim 4 novadu Izglītības pārvaldes darbinieku atlīdzībai (neieskaitot pedagoģiskos amatus, kas ATR ietvaros netiek reorganizēti) kopā pašvaldības mēnesī izlietoja 25 000 tūkstošus eiro, tad jaunās Ogres novada Izglītības pārvaldes darbinieku atlīdzībai mēnesī būtu nepieciešami 30 700 eiro, attiecīgi pašvaldības budžetā jau 2021. gadā būtu nepieciešams papildus paredzēt 5000 eiro Izglītības pārvaldes darbinieku atlīdzības nodrošināšanai, ko bija plānots segt no ietaupītajiem finanšu līdzekļiem deputātu atalgojumam.
Līdzīgi ir arī attiecībā uz jaunās Ogres novada bāriņtiesas izveidi. Ja 4 novadu budžetā bāriņtiesu darbinieku atalgojumam mēnesī paredzēti ap 24 000 eiro, tad, apstiprinot jaunās Ogres novada bāriņtiesas struktūru un nosakot darbinieku atlīdzību, ņemot vērā Ogres novada teritoriju, bāriņtiesas darba uzdevumus, darba specifiku, mēnesī pašvaldības budžetā nepieciešams paredzēt ap 26 000 eiro, tātad pašvaldības budžetā papildus nepieciešami 2000 eiro, arī šo summu plānots segt no ietaupītajiem finanšu līdzekļiem deputātu atalgojumam. Kopā ar papildu izdevumiem Izglītības pārvaldei tie būtu 7 000 eiro mēnesī.
Šos izdevumus būtu iespējams nodrošināt, ja katra pašvaldība savā budžetā būtu paredzējusi nepieciešamos finanšu līdzekļus deputātu atalgojumam līdz šī gada beigām, tomēr ne visas pašvaldības tā ir rīkojušās.
Zinot, ka pēc 4 novadu apvienošanas 62 deputātu vietā jaunās Ogres novada pašvaldības domē būs 23 deputāti, visām apvienojamo novadu pašvaldībām 2021. gada budžeta plānā izdevumi deputātu darba atlīdzībai bija jāparedz nevis līdz 30. jūnijam, bet gan līdz šī gada beigām. Tad, apvienojot šo pašvaldību budžetu līdzekļus, tai skaitā deputātu atlīdzībai paredzētos finanšu līdzekļus katrā novadā, būtu veidojies finansiāls ieguvums, ko varētu novirzīt pašvaldības funkciju īstenošanai, it īpaši, kā jau minēts iepriekš, izglītības un bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Diemžēl ATR ietvaros ar šī gada 1. jūliju pārņemot apvienojamo pašvaldību budžetus, izrādījās, ka Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldības 2021. gada budžetā finansējumu deputātu atlīdzībai budžetā bija paredzējušas tikai līdz 30. jūnijam, tādējādi faktiski uzveļot papildu finansiālu slogu jaunajai Ogres novada pašvaldības domei. Ķeguma novada pašvaldības budžetā atlikums deputātu atlīdzībai uz 1. jūliju ir tikai 3 eiro, bet Lielvārdes novada pašvaldībai – 8 111 eiro. Apvienojot 4 līdzšinējo pašvaldību budžetus un tajos deputātu atlīdzībai plānoto finansējumu, līdz gada beigām ir pieejami tikai 187 593 eiro nepieciešamo 313 305 eiro vietā, bet 23 deputātu atlīdzībai līdz gada beigām ir vajadzīgi 217 908 eiro, līdz ar to jaunās Ogres novada pašvaldības domes deputātu atlīdzības izmaksai trūkst ap 30 000 eiro jeb 5 000 eiro mēnesī.
Jāpiebilst, ka Ogres novada pašvaldība, šī gada sākumā veidojot pašvaldības budžetu 2021. gadam, finansējumu līdz gada beigām paredzēja 17 deputātu atlīdzībai, tai nebija pienākums paredzēt papildu finanšu līdzekļus lielākam deputātu skaitam.
Kur rast iztrūkstošo finansējumu?
Šobrīd pašvaldības budžetā nepieciešams rast finansējumu ne tikai pašvaldības darbinieku atlīdzībai, tostarp jaunajai Izglītības pārvaldei un bāriņtiesai, bet arī deputātu atlīdzības izmaksai, un šī situācija rada papildu slogu pašvaldības budžetam līdz šā gada beigām, ir jādomā, kur rast nepieciešamo finansējumu.
ATR rezultātā mainās arī izpilddirektoru un viņu vietnieku skaits un attiecīgi pašvaldības budžetā šo amatpersonu darba atlīdzībai nepieciešamais finansējums.
Līdz 30. jūnijam Ogres novada pašvaldības izpilddirektora mēnešalga bija 2040 eiro, Ikšķiles novadā – 2353 eiro, Lielvārdes novadā 2353 eiro, Ķeguma novadā – 1690 eiro novadā, savukārt izpilddirektora vietniekiem bija noteiktas šādas mēnešalgas: Ogres novadā – 2033 eiro, Ikšķiles novadā – 2663 eiro, Lielvārdes novadā – 2062 eiro un Ķeguma novadā 1500 eiro. Ievērojot katrā no pašvaldībām izpilddirektoram un izpilddirektora vietniekam noteikto mēnešalgas apmēru, kā arī to, ka Ikšķiles novada pašvaldībā pašvaldības izpilddirektora vietniekam bija noteikta regulāra ikmēneša piemaksa 20% apmērā, bet Ķeguma novada pašvaldībā pašvaldības izpilddirektora pienākumus pildīja pašvaldības izpilddirektora vietnieks, kopā visu 4 novadu izpilddirektoru un viņu vietnieku atlīdzībai mēnesī līdz 30. jūnijam būtu nepieciešami 12 531 eiro.
No šī gada 1. jūlija jaunajā Ogres novada pašvaldībā ir tikai viens izpilddirektors un viens izpilddirektora vietnieks ar mēnešalgas likmi attiecīgi 2441 eiro un 2353 eiro. Līdz šī gada beigām (6 mēneši) abu amatpersonu atalgojumam nepieciešami 28 764 eiro. Tātad plānotais ietaupījums ir 46 442 eiro, ko varēs izlietot Izglītības pārvaldes un bāriņtiesas darbinieku atlīdzībai.
Taču tas nerisina radušos situāciju saistībā ar nepieciešamo finansējuma apjomu domes deputātu atlīdzības izmaksai.