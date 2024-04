”Atver durvis - tirgojies” 27. maijā, Ķegumā!

? Tirgus norisināsies no plkst. 9:00 līdz 15:00.



? Dalībnieku ierašanās no plkst. 7:00-8:30.



Lai pieteiktos dalībai Ķeguma svētku gadatirgū, aicinām aizpildīt šo elektronisko pieteikuma veidlapu, norādot visu nepieciešamo informāciju.



? Pieteikuma anketa - https://ej.uz/atver_durvis_tirgojies

? Nolikums - https://ej.uz/atver_durvis_tirgojies_nolikums



Pieteikšanās noslēdzas 20. maijā, vai turpinās līdz brīdim, kad tiek sasniegts maksimāli atļautais dalībnieku skaits. Pēc pieteikuma veidlapas iesūtīšanas no rīkotājiem jāsagaida atbildes vēstule ar apstiprinājumu par dalību tirgū! Apstiprinājumu Jūs saņemsiet elektroniski uz norādīto e-pasta adresi.

Ja jums ir jautājumi, droši sazinieties ar mums pa tālruni 22010300 (Dace Māliņa) vai rakstiet pa e-pastu: .



Atveriet durvis -tirgojieties!

? Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts. Materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

Organizē: Ķeguma Tautas nams un Ķeguma pilsētas pārvalde