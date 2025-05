Atvērta pieteikšanās “Mājas kafejnīcu dienām” 2025 Ogres novadā

Mājas kafejnīcu dienas Ogres novadā norisināsies 13. un 14. septembrī. Pasākumu organizē Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde sadarbībā ar Lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. Lai pieteiktos dalībai Mājas kafejnīcu dienās, līdz 30. jūnijam jāizpilda anketa ŠEIT: https://ej.uz/69c7

Mājas kafejnīcu dienas visā Latvijā norisinās jau piekto gadu, un šogad pasākumi plānoti no 28. jūnija līdz 14. septembrim. Katrā no 42 galamērķiem tie notiks vienu nedēļas nogali, piedāvājot unikālu pieredzi katrā reģionā. Apmeklētāji tiek aicināti doties uz kādu no piedāvātajiem galamērķiem, lai izbaudītu vietējo kulināro piedāvājumu, iepazītu reģiona tradīcijas, kultūru un kopienas viesmīlību — caur ēdienu un personīgu pieredzi.

2024. gada Mājas kafejnīcu dienās Ogres novadā piedalījās 19 Mājas kafejnīcas . Improvizētās kafejnīcas tika ierīkotas arī netradicionālās vietās, piemēram, piemājas lauku sētā ar skatu uz brīnišķīgo Latvijas dabu, vai plostā uz ūdens ar īpaši radītu svētku atmosfēru. Atsevišķās saimniecībās neizpalika arī dzīvā mūzika.

Aizvadītajā gadā Mājas kafejnīcas Ogres novadā apmeklēja gandrīz 2000 viesu no dažādām Latvijas vietām, kā arī ārvalstu viesi.

Mājas kafejnīcu dalībniekiem būs pieejami apmācību ieraksti par vizuālo noformējumu, dekorācijām, Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām, mārketingu un citām tēmām.