Profesionālās piemērotības noteikšana pieejama personai darbspējīgā vecumā, kam noteikta invaliditāte, prognozējama invaliditāte, vai tās funkcionēšanas ierobežojumi atbilst Starptautiskajai funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijai. Tā ir iespēja pavērt jaunu lappusi un atrast sev interesējošu un piemērotu virzienu tālākajām dzīves gaitām, neļaujot veselības stāvoklim kļūt par šķērsli pašizaugsmei.
Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma laikā SIVA eksperti noskaidro un izvērtē personas intereses attiecībā uz profesionālās darbības jomām un konkrētām profesijām. Tiek ņemta vērā vēlme un motivācija mācīties, iepriekš iegūtās zināšanas un pieredze, kā arī veselības stāvokļa, individuālo īpašību un intelektuālo spēju atbilstība izvēlētajai profesijai. Tādējādi tiek noteikta personai piemērotākā mācību vai studiju programma SIVA koledžā vai citā izglītības iestādē, kā arī tiek sniegta informācija par citām sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējām, palīdzot iekļauties darba tirgū. Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma ietvaros, izvērtējot nepieciešamību, persona var saņemt arī izmitināšanu dienesta viesnīcā un ēdināšanu.
2025. gadā SIVA pakalpojumu izmantoja vairāk nekā 400 klientu, visvairāk – personas ar II grupas invaliditāti. Daļa no tiem jau šobrīd uzsākusi izglītošanos SIVA koledžā, pilnībā aizpildot 2025. gada rudenī uzņemtās audzēkņu un studentu grupas.
Lai pieteiktos pakalpojumam, SIVA aicina zvanīt pa tālruni 26016516, 29249084 vai 27212929, rakstīt uz e-pastu vai SIVA mājaslapas sadaļā “Profesionālās piemērotības noteikšana” izpildīt pieteikuma formu: https://ej.uz/piemerotiba
Ierodoties uz pakalpojumu, nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pase vai eID karte), iesniegt iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu, ģimenes ārsta atzinumu (U27) ar pamatdiagnozes un blakus diagnozes kodu un uzrādīt dokumentus, kas apliecina iepriekš iegūto izglītību.
Plašāka informācija par profesionālās piemērotības noteikšanu, tai skaitā pakalpojuma sniegšanas datumiem 2026. gadā, kā arī izglītības iespējām SIVA koledžā, meklējama Sociālās integrācijas valsts aģentūras mājaslapā www.siva.gov.lv.
SIVA ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošināt iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt profesionālo vidējo vai īsā cikla profesionālo augstāko izglītību.