Klientu apkalpošana notiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Pierakstīties pakalpojuma saņemšanai Lielvārdē Raiņa ielā 11A varēs Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pa tālruņiem: 66954827 vai mob. 29470445.
Pierakstīties pakalpojuma saņemšanai Jumpravas pagasta pārvaldē, Daugavas ielā 6 varēs pie Jumpravas pagasta pārvaldes sekretāres pa tālruni 65057472.
Par pakalpojuma saņemšanas iespējām Lēdmanes pagasta pārvaldē varēs sazinoties ar kasieri Viju Stirāni pa mob. tālruni 28309348.
Apkalpoti tiks klienti ar derīgu COVID-19 sertifikātu un sejas masku.