Ceturtdiena, 09.10.2025 22:01
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:01
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 8. februāris, 2022 13:52

Atvērtas pašvaldības kases Lielvārdē, Lēdmanē un Jumpravā

lielvarde.lv
Atvērtas pašvaldības kases Lielvārdē, Lēdmanē un Jumpravā
Otrdiena, 8. februāris, 2022 13:52

Atvērtas pašvaldības kases Lielvārdē, Lēdmanē un Jumpravā

lielvarde.lv

No 07.02.2022. norēķiniem ir atvērtas pašvaldības kases Lielvārdē, Raiņa ielā 11A, Jumpravā, Daugavas ielā 6 un Lēdmanē, adresē “Pagastmāja”. Tehnisku iemeslu dēļ norēķinus varēs veikt tikai skaidrā naudā, norēķināties ar maksājumu kartēm pagaidām nebūs iespējams.

Klientu apkalpošana notiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Pierakstīties pakalpojuma saņemšanai Lielvārdē Raiņa ielā 11A varēs Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pa tālruņiem: 66954827 vai mob. 29470445.

Pierakstīties pakalpojuma saņemšanai Jumpravas pagasta pārvaldē, Daugavas ielā 6 varēs pie Jumpravas pagasta pārvaldes sekretāres pa tālruni 65057472.

Par pakalpojuma saņemšanas iespējām Lēdmanes pagasta pārvaldē varēs sazinoties ar kasieri Viju Stirāni pa mob. tālruni 28309348.

Apkalpoti tiks klienti ar derīgu COVID-19 sertifikātu un sejas masku.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?