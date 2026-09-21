Atvērto BIO saimniecību dienās apmeklētājus uzņems arī trīs saimniecības Ogres novadā

No piektdienas līdz svētdienai apmeklētājus gaidīs 14 bioloģiskās saimniecības un ražotāji dažādos Latvijas novados. Būs iespēja iepazīt sēņu audzēšanu, graudu produktu tapšanu, garšvielu ražošanu, kazas siera gatavošanu, putnu un gaļas liellopu dzīvi bioloģiskā saimniecībā, dārzeņu, ārstniecības augu audzēšanu un tēju gatavošanu, biškopību un citus bioloģiskās ražošanas veidus.
Piektdien, 25. septembrī, viesus uzņems šitake sēņu audzēšanas saimniecība “Garīkas” Kuldīgas novadā (11.00–17.00) un graudu produktu ražotāji “Kaņepītes” Valmieras novadā (13.00–17.00).
Sestdien, 26. septembrī, apmeklētāji varēs doties uz Lienas Mucenieces dārzeņu saimniecību Ogres novadā (12.00–16.00), apmeklēt garšvielu ražotni “Organic Products” Ludzā (12.00–16.00), apciemot kazas siera gatavotājus “Birznieki” Tukuma novadā (11.00–17.00), putnkopības saimniecību “Kalvāni” Ogres novadā (12.00–16.00) un kazas piena produktu ražotājus “Līcīši” Jelgavas novadā (12.00–16.00). Apmeklētājus gaidīs arī ķiploku audzētāji un pārstrādātāji “Aronijas” Aizkraukles novadā (12.00–17.00), dārzeņu, garšaugu un ogu audzētāji “Ošenieki” Tukuma novadā (12.00–16.00), gaļas liellopu audzētāji “NEGANTI gardi” Madonas novadā (12.00–16.00) un ārstniecības augu un zāļu tēju ražotāji “Kurmīši” Krāslavas novadā (12.00–16.00).
Savukārt svētdien, 27. septembrī, durvis vērs garšaugu, dārzeņu un veselības augu saimniecība “Ragāres” Aizkraukles novadā, biškopības saimniecība “Priežukalns” Madonas novadā un krūmcidoniju audzētāji un pārstrādātāji “Cidelia” Ogres novadā. Visas trīs saimniecības varēs apmeklēt no plkst. 12.00 līdz 16.00.
“Atvērto BIO saimniecību dienās aicinām ikvienu doties turp, kur rodas bioloģiskā pārtika. Bioloģiskās saimniecības ik gadu ražas laikā ver durvis, lai dotu iespēju apskatīt saimniecības, iepazīties un uzdot jautājumus zemniekiem un pašu acīm redzēt, kā top bioloģiskie produkti. Tādējādi pircēji var pārliecināties, kādas ir bioloģiskās lauksaimniecības metodes, un bioloģiskās pārtikas marķējums – Eiropas Savienības zaļā ekolapiņa – uz produktu iepakojuma iegūst precīzāku nozīmi. Un iesakām ņemt līdzi iepirkumu grozu – lai rudens raža no bioloģisko zemnieku dārziem nonāktu arī jūsu mājās,” uzsver Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes loceklis Raivis Bahšteins.
Izvēlēties saimniecību un pieteikt apmeklējumu var šeit: https://ej.uz/biodienas. Piesakoties jānorāda savs vārds, uzvārds un plānotais viesu skaits. Ieeja ir bez maksas.
Atvērto BIO saimniecību dienas notiek Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas kampaņas “SeptemBIOris” ietvaros. Septembris Latvijā un visā Eiropas Savienībā tiek atzīmēts kā Bioloģiskās pārtikas mēnesis, savukārt 23. septembris ir ES Bioloģiskās pārtikas diena, ko iedibinājusi Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments un ES Padome.