Augusta beigās Ogres novadā reģistrēti 10 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 11 novadnieki

No 21. līdz 27. augustam pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 10 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 11 novadnieki.

No 21. līdz 27. augustam pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

Olivers, Marians, Railija, Norberts, Emma, Elizabete, Ritums, Dārta, Hugo, Roberts.

No 21. līdz 27. augustam mūžībā devušies:

Lēdmanē

Zaiga Stukle (1937)

Lielvārdē

Ēriks Vinokurovs (1996)

Ogrē

Anna Klagiša (1949)

Raisa Komarova (1951)

Māris Kušķis (1946)

Valentīna Ozoliņa (1942)

Lidija Vaikule (1938)

Ogresgalā

Aina Onckule (1933)

Suntažos

Oskars Stūrītis (1991)

Tīnūžos

Artis Arbidāns-Kalnejs (1985)

Gundega Ločmele (1977)

