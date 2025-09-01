Augusta beigās Ogres novadā reģistrēti 10 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 11 novadnieki

No 21. līdz 27. augustam pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Olivers, Marians, Railija, Norberts, Emma, Elizabete, Ritums, Dārta, Hugo, Roberts.
No 21. līdz 27. augustam mūžībā devušies:
Lēdmanē
Zaiga Stukle (1937)
Lielvārdē
Ēriks Vinokurovs (1996)
Ogrē
Anna Klagiša (1949)
Raisa Komarova (1951)
Māris Kušķis (1946)
Valentīna Ozoliņa (1942)
Lidija Vaikule (1938)
Ogresgalā
Aina Onckule (1933)
Suntažos
Oskars Stūrītis (1991)
Tīnūžos
Artis Arbidāns-Kalnejs (1985)
Gundega Ločmele (1977)