Pārējās oficiālajās peldvietās peldēties ir atļauts.
Inspekcija vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka joprojām pastāv potenciāls zilaļģu savairošanās risks. Lai gan oficiālajās peldvietās šobrīd zilaļģes nav konstatētas, tomēr tās var savairoties, ja ilgstoši pieturēsies sauss un silts laiks. Tāpēc, izvēloties peldvietu, vizuāli jānovērtē, vai nav redzamas zilaļģu savairošanās pazīmes. Pastiprinātas zilaļģu savairošanās gadījumā ūdens kļūst duļķains, izteikti zaļā vai arī dzeltenbrūnā krāsā, ja aļģes sākušas atmirt, ūdens var pārklāties ar zilganzaļu plēvi un tam parādās neraksturīga smaka. Ja minētās pazīmes konstatētas plašā peldvietas akvatorijā, aicinām iedzīvotājus šādā ūdenī nepeldēties un īpaši parūpēties, lai šādā ūdenī nepeldas bērni!
Zilaļģēm sadaloties, ūdenī var izdalīties toksīni, kuriem var būt ādu un gļotādu kairinoša iedarbība, kas izsauc dažādas alerģiskas reakcijas. Retāk peldēšanās šādā ūdenī, ja ūdens lielākā daudzumā nokļūst gremošanas sistēmā, var radīt saindēšanos, jo toksīniem piemīt arī hepatotoksiska un neirotoksiska iedarbība.
Inspekcija aicina iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai vietējo pašvaldību tīmekļvietnēs, kā arī Veselības inspekcijas tīmekļvietnē, kurā regulāri tiek atjaunota informācija par peldvietu ūdens kvalitātes mērījumiem un dažādiem ierobežojumiem gan 57 oficiālajās peldvietās, gan neoficiālajās peldvietās, kur ūdens paraugu ņemšanu organizējušas vietējās pašvaldības!
Ūdens kvalitāti 57 oficiālajās jūras un iekšzemes peldvietās Inspekcija pārbaudīs līdz 15. septembrim. Nākamās plānveida analīzes tiks veiktas 6. un 7. septembrī.
Informāciju sagatavoja:Veselības inspekcijas Sabiedrisko attiecību un klientu apkalpošanas nodaļa sadarbībā ar Vides veselības nodaļu.