Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) arvien biežāk nonāk izsaukumos, kuros jāsniedz palīdzība vientuļiem senioriem, kuri cietuši no nopietnas ķermeņa atdzišanas.
Parasti nelaime notiek, pakrītot un gūstot traumu vai pēkšņi pasliktinoties veselības stāvoklim, piemēram, insulta dēļ. Cilvēki gados uz ledainas taciņas vai neapkurinātā dzīvoklī bezpalīdzīgā stāvoklī nereti noguļ vairākas stundas vai pat dienas, jo paši saviem spēkiem piecelties un izsaukt palīdzību nevar.

Bijām izsaukumā pie 88 gadus vecas sirmgalves, kura nebija redzēta nedēļu. Izrādījās, sievietei bija palicis slikti un viņa pakritusi dzīvoklī. Sāpju dēļ viņa pati nevarēja piecelties, tāpēc neapkurinātā telpā uz grīdas palīdzību gaidīja vairākas dienas. Citā gadījumā kāda gados vecāka kundze bezpalīdzīgā stāvoklī nonāca, kad tīrīja sniegu pie savas privātmājas un pakrita, nespējot vairs piecelties. Palīdzību viņa saņēma tikai aptuveni pēc sešām stundām, kad laimīgā kārtā notikušo pamanīja kaimiņš un izsauca mediķus. Abos gadījumos mediķi konstatēja nopietnu ķermeņa atdzišanu.

Šobrīd, kad ārā ir auksts, biežāk piezvani saviem tuviniekiem, kuri dzīvo vieni! Pārliecinies, vai viņiem viss ir kārtībā un vai nav nepieciešama palīdzība!

Informāciju sagatavoja NMPD

