Bijām izsaukumā pie 88 gadus vecas sirmgalves, kura nebija redzēta nedēļu. Izrādījās, sievietei bija palicis slikti un viņa pakritusi dzīvoklī. Sāpju dēļ viņa pati nevarēja piecelties, tāpēc neapkurinātā telpā uz grīdas palīdzību gaidīja vairākas dienas. Citā gadījumā kāda gados vecāka kundze bezpalīdzīgā stāvoklī nonāca, kad tīrīja sniegu pie savas privātmājas un pakrita, nespējot vairs piecelties. Palīdzību viņa saņēma tikai aptuveni pēc sešām stundām, kad laimīgā kārtā notikušo pamanīja kaimiņš un izsauca mediķus. Abos gadījumos mediķi konstatēja nopietnu ķermeņa atdzišanu.
Šobrīd, kad ārā ir auksts, biežāk piezvani saviem tuviniekiem, kuri dzīvo vieni! Pārliecinies, vai viņiem viss ir kārtībā un vai nav nepieciešama palīdzība!
Informāciju sagatavoja NMPD