Otrdiena, 10.02.2026 11:09
Paula, Paulīne
Otrdiena, 10.02.2026 11:09
Paula, Paulīne
Otrdiena, 10. februāris, 2026 10:13

Aukstums apdraud bišu saimes

OgreNet / LETA
Aukstums apdraud bišu saimes
Ilustratīvs attēls no unsplash.com
Otrdiena, 10. februāris, 2026 10:13

Aukstums apdraud bišu saimes

OgreNet / LETA

Šoziem aukstuma ietekmē bišu mirstība var būtiski pieaugt vājām un skaitliski nelielām bišu saimēm, informē Latvijas Biškopības biedrības (LBB) valdes priekšsēdētājs Valters Brusbārdis. Viņš skaidro, ka veiksmīgai pārziemošanai bišu saimēm ir jāizveido kamols un, ja tām tiek nodrošināta kvalitatīva barība, tad tehniski bišu saimēm ir jāspēj nodrošināt siltumu ziemas laikā.

Brusbārdis, atsaucoties uz iepriekšējo pieredzi un Zviedrijas kolēģu pētījumiem, norāda, ka pie aukstiem laikapstākļiem vājākas un skaitliski mazākas bišu saimes var aiziet bojā un ka aukstās ziemās bišu mirstība būtiski pieaug, salīdzinot ar maigākām ziemām.

Bišu mirstību var būtiski veicināt aukstums, kas ir zemāks par mīnus desmit grādiem un ilgst vairāk nekā mēnesi.

Viņš rezumē, ka patlaban nav iespējams pārliecināties par bišu saimju stāvokli, un pilnvērtīgus secinājumus varēs veikt tikai pavasarī.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?