Autobusu maršruta "Aizkraukle–Cēsis" divos reisos iekļauj pieturu Krapes pagastā

Foto: www.ogresnovads.lv
Lai uzlabotu Lobes iedzīvotāju mobilitāti, no 2026. gada 24. janvāra reģionālo autobusu maršruta "Aizkraukle–Cēsis" pasažieri nedēļas nogalēs varēs izmantot arī pieturu “Lobe”, kas atrodas Ogres novada Krapes pagastā uz autoceļa P32 (Augšlīgatne—Skrīveri), informē VSIA "Autotransporta direkcija" (ATD).

Turpmāk iedzīvotāji reģionālo autobusu pieturā “Lobe” varēs iekāpt vai izkāpt reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7764 "Aizkraukle–Cēsis" divos nedēļas nogales (sestdiena, svētdiena) reisos: plkst. 8.00 no Cēsu autoostas un plkst. 13.50 no Aizkraukles autoostas.

Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina AS "CATA". Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Zemgales plānošanas reģionu.

ATD aicina pasažierus sekot līdzi aktuālajai informācijai un jaunajiem kustības sarakstiem reģionālo autobusu pieturās, autoostās, ATD tīmekļvietnē un pārvadātāju informācijas kanālos, kā arī portāla "1188.lv" sadaļā "Satiksme".

