Turpmāk iedzīvotāji reģionālo autobusu pieturā “Lobe” varēs iekāpt vai izkāpt reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7764 "Aizkraukle–Cēsis" divos nedēļas nogales (sestdiena, svētdiena) reisos: plkst. 8.00 no Cēsu autoostas un plkst. 13.50 no Aizkraukles autoostas.
Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina AS "CATA". Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Zemgales plānošanas reģionu.
ATD aicina pasažierus sekot līdzi aktuālajai informācijai un jaunajiem kustības sarakstiem reģionālo autobusu pieturās, autoostās, ATD tīmekļvietnē un pārvadātāju informācijas kanālos, kā arī portāla "1188.lv" sadaļā "Satiksme".