Reģionālo autobusu pieturā “Vecskujnieki” pasažieri turpmāk varēs iekāpt vai izkāpt šādos reģionālo autobusu maršruta Nr. 5416 “Ogre–Tīnūži–Ropaži” reisos:
- no Ogres autoostas plkst. 6.30 (no pirmdienas līdz piektdienai), plkst. 6.45 (sestdienās, svētdienās), plkst. 13.15 (no pirmdienas līdz piektdienai), plkst. 16.45 (no pirmdienas līdz piektdienai),
- no pieturas "Aprūpes centrs Vidzeme" plkst. 7.20 (no pirmdienas līdz piektdienai), plkst. 7.35 (sestdienās, svētdienās), plkst. 14.00 (no pirmdienas līdz piektdienai), plkst. 17.30 (no pirmdienas līdz piektdienai).
Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina AS “Liepājas autobusu parks”. Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Rīgas plānošanas reģionu.
ATD aicina pasažierus sekot līdzi aktuālajai informācijai un jaunajiem kustības sarakstiem reģionālo autobusu pieturās, autoostās, ATD tīmekļvietnē www.atd.lv un pārvadātāju informācijas kanālos, kā arī portāla 1188.lv sadaļā “Satiksme”.