Piektdiena, 9. janvāris, 2026 15:28

Autobusu maršrutā Ogre–Tīnūži–Ropaži iekļaut jaunizveidotu pieturu Ropažu novadā

Autobusu maršrutā Ogre–Tīnūži–Ropaži iekļaut jaunizveidotu pieturu Ropažu novadā
No 15. janvāra Ropažu novada iedzīvotāji varēs izmantot jaunizveidoto reģionālo autobusu pieturu “Vecskujnieki”, kas atrodas uz autoceļa P10 (Inčukalns–Ropaži–Ikšķile) pie Kākciema, jo tā turpmāk būs iekļauta maršrutā Ogre–Tīnūži–Ropaži, informē SIA “Autotransporta direkcija” (ATD).

Reģionālo autobusu pieturā “Vecskujnieki” pasažieri turpmāk varēs iekāpt vai izkāpt šādos reģionālo autobusu maršruta Nr. 5416 “Ogre–Tīnūži–Ropaži” reisos:

  • no Ogres autoostas plkst. 6.30 (no pirmdienas līdz piektdienai), plkst. 6.45 (sestdienās, svētdienās), plkst. 13.15 (no pirmdienas līdz piektdienai), plkst. 16.45 (no pirmdienas līdz piektdienai), 
  • no pieturas "Aprūpes centrs Vidzeme" plkst. 7.20 (no pirmdienas līdz piektdienai), plkst. 7.35 (sestdienās, svētdienās), plkst. 14.00 (no pirmdienas līdz piektdienai), plkst. 17.30 (no pirmdienas līdz piektdienai).

Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina AS “Liepājas autobusu parks”. Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Rīgas plānošanas reģionu.

ATD aicina pasažierus sekot līdzi aktuālajai informācijai un jaunajiem kustības sarakstiem reģionālo autobusu pieturās, autoostās, ATD tīmekļvietnē www.atd.lv un pārvadātāju informācijas kanālos, kā arī portāla 1188.lv sadaļā “Satiksme”.

