No šī gada 14. decembra reģionālo autobusu maršrutos "Jaunogre–Bibliotēka–Dārziņi", "Jaunogre–Kultūras nams–Dārziņi" un "Ogre–Ogresgals" vairāki reisi pielāgoti vilcienu kustības ziemas sezonas saraksta izmaiņām, informē SIA “Autotransporta direkcija” (ATD).

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6090 “Jaunogre–Bibliotēka–Dārziņi” autobuss vairākos reisos no pirmdienas līdz piektdienai turpmāk brauks šādi:

  • no pieturas “D/s Dārziņi” plkst. 16.15, plkst. 17.15 un plkst. 21.15,
  • no pieturas “A/s Ogre” plkst. 16.50,
  • no pieturas “Jaunogres stacija” plkst. 20.50.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6091 “Jaunogre–Kultūras nams–Dārziņi” autobuss vairākos reisos turpmāk brauks šādi:

  • no pieturas “D/s Dārziņi” plkst. 16.15, plkst. 17.15 un plkst. 10.35 (sestdienās un svētdienās), plkst. 7.46 un plkst. 18.17 (no pirmdienas līdz piektdienai), 
  • no pieturas “Jaunogres stacija” plkst. 15.55 un plkst. 16.53 (sestdienās un svētdienās). 

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6110 “Ogre–Ogresgals” autobuss vairākos reisos turpmāk brauks šādi:

  • no pieturas “Jaunogres stacija” plkst. 21.55 (katru dienu),
  • no pieturas “Ogresgals” plkst. 22.18 (visas dienas).

Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina SIA AS “Liepājas autobusu parks”. Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Vidzemes plānošanas reģionu.

Pasažieri tiek aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai un jaunajiem kustības sarakstiem reģionālo autobusu pieturās, autoostās, ATD tīmekļvietnē un pārvadātāju informācijas kanālos, kā arī portāla 1188.lv sadaļā “Satiksme”.

