Autobusu reisus Ogres novadā pieskaņo decembra izmaiņām vilcienu satiksmē Autotransporta direkcija

No šī gada 15. decembra Aizkraukles un Ogres novadā tiek uzsākta vairāku reģionālo autobusu maršrutu reisu pielāgošana no 15. decembra ieviestajām ziemas grafika izmaiņām vilcienu satiksmē, lai pasažieri ērtāk varētu pārsēsties Aizkraukles, Ogres, Jaunogres, Lielvārdes, Skrīveru un Kokneses stacijās. Īstermiņa izmaiņas būs no 15. vai 16. decembra līdz gada beigām, pastāvīgās izmaiņas – no 2025. gada 1. janvāra.