Automazgātavu zaglis naktī izbraukā Ogri, Ķegumu un Lielvārdi – klajā nāk jaunas detaļas par garnadža "lomu"

Saskaņā ar cietušo uzņēmēju sniegto informāciju noziegumu sērija aizsākusies Ogrē, Rīgas ielā. Pēc tam aizdomās turamais devies uz Ķegumu, Ogres ielu, bet nakts gaitā iegriezies arī Lielvārdē, Lāčplēša ielā. Zīmīgi, ka katrā no šīm vietām darbojies cits pakalpojumu sniedzējs.
Ogrē garnadža finansiālais loms bijis niecīgs, jo iepriekš jau bija veikta inkasācija, taču tur viņš nolēmis paņemt līdzi uzkopšanas inventāru. Savukārt Ķegumā noziedznieku gaidījusi vēl lielāka vilšanās – no trim automātiem viņš uzlauzis tikai vienu, kurā atradis vien divus eiro un tos pašus atstājis neskartus.
SIA "Istra Pluss" valdes loceklis Juris Ignatjevs raidījumā skaidroja: "Mēs jau esam tādi kā iemācīti. Mums jau labu laiku, kovida laikā bija arī uzlauztas visas automazgātavas, no tā brīža mēs cītīgi un konkrēti katru dienu inkasējam naudu un neko tur īpaši neatstājam."
Uzņēmējs arī norādīja uz tehniskajām priekšrocībām, kas pasargājušas ieņēmumus: "Mums vēl arī ir uzstādīta, mūsu vācu iekārtas ir drusciņ labākas. Daudzām mazgātavām nauda krājas tajās pašās pultrīs, tajos boksos, tad mums ir tomēr tā vakuumsistēma. Nauda tiek nosūkta caur betona grīdu centrālajā seifā. Līdz ar to tās pultis, kur cilvēki mazgājās, tur nav ko paņemt, jo tur nekā nav."
Videonovērošanas kameru ieraksti visās trijās adresēs liecina par vienu un to pašu rokrakstu: personai mugurā bijusi veste, seja slēpta zem maskas, rokās cimdi, bet kā darbarīks izmantots lauznis. Notikuma vietās viņš pārvietojies ar zilas krāsas mikroautobusu, kas aprīkots ar Lietuvas valsts reģistrācijas numura zīmēm.
Valsts policija par notikušo uzsākusi kriminālprocesu un turpina izmeklēšanu, plašāku informāciju pagaidām nesniedz.