ATD norāda, ka jaunākajos reģionālā sabiedriskā transporta pārvadājumu nodrošināšanas iepirkumos ATD ir noteikusi jaunu atlases kritēriju, kas nosaka augstāku punktu novērtējumu tiem piedāvājumiem, kuri iepirkumā piedalās ar atalgojuma likmi sabiedriskā transporta vadītājiem ne mazāk kā 12 eiro stundā.
Direkcijā atzīmē, ka pārvadātāji nosaka atalgojuma politiku un atalgojumu likmes, piedaloties publiskajā iepirkumā. Tādējādi esot maldinoši teikt, ka direkcija vai Satiksmes ministrija (SM) nosaka sabiedriskā transporta vadītāju algas.
ATD valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš min, ka vēsturiskajos iepirkumos tika iekļauts pārāk zems atlases kritērijs minimālā atalgojuma sliekšņa noteikšanai. Viņaprāt, iepriekš veidotajiem iepirkumiem par pasažieru pārvadājumiem bija jābūt daudz ambiciozākiem attiecībā uz minimālo šoferu stundas likmes noteikšanu. "Līdz ar to vēsturiski pieļautās kļūdas nozare izjūt šodien, kad pārvadātāju atalgojuma politika ir balstīta uz zemiem pieņēmumiem," uzsver Lapiņš.
ATD rīcībā esošā informācija liecina, ka atalgojuma likme sabiedriskā transporta vadītājiem patlaban svārstās no astoņiem līdz 12 eiro stundā. Tādējādi apgalvojumi, ka nozarē visi sabiedriskā transporta vadītāji patlaban strādā ar likmi 5,5 eiro stundā, ir nepatiesi.
Otrdien, 27. janvārī, reģionālā sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāji tikās ar ATD un satiksmes ministru Ati Švinku (P), lai pārrunātu aktuālo situāciju pārvadājumu nozarē, tostarp šoferu algas.
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas (LPPA) prezidents Ivo Ošenieks pēc sanāksmes norādīja, ka sanāksmē notika konstruktīvs dialogs starp iesaistītajām pusēm, tomēr dialogs "nevar būt mūžīgs", jo ir nepieciešami konkrēti risinājumi un lēmumi.
Ošenieks norādīja, ka pārvadātāju protesta akcija ir izstrādes stadijā, tādēļ plašākus komentārus par akcijas formātu varēs sniegt vēlāk. Vienlaikus viņš piebilda, ka akcijas rīkošana būs atkarīga arī no nākamās sanāksmes iznākuma, kas notiks 10. februārī, piemēram, attiecībā uz šoferu algu jautājumu.
Švinka norādīja, ka attiecībā uz šoferu atalgojumu valsts tiešā veidā nespēj noteikt algas, kādām jābūt privātos uzņēmumos, tomēr ir citi instrumenti, piemēram, jaunajos iepirkumos ir iespējams noteikt vēlamo minimālo atalgojuma slieksni, kas iepirkumā piešķirtu papildu punktus, kā arī šajā jautājumā var iesaistīt arodbiedrību.
Jau ziņots, ka pasažieru pārvadātāji ir vērsušies pie Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) ar lūgumu atsaukt no amata Švinku, ņemot vērā, ka SM un ATD gada laikā tā arī nav spējušas konstruktīvi risināt samilzušās problēmas pasažieru pārvadājumos reģionālās nozīmes maršrutu tīklā.
Pērn 12. augustā sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāju pārstāvji protesta akcijā pie Ministru kabineta (MK) aicināja valdību kompensēt neparedzamu ārkārtas apstākļu dēļ izraisīto izmaksu pieaugumu. Savukārt 16. septembrī pasažieru pārvadātāji rīkoja protesta akciju "Viena stunda bez sabiedriskā transporta", lai pievērstu uzmanību nepietiekamam finansējumam sabiedriskā transporta nozarē.
Pārvadātāji pieprasīja kompensēt 10% pārvadātāju zaudējumus, kas radušies ilgtermiņa līgumu dēļ ārkārtas apstākļu ietekmē laikā no 2022. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 31. augustam.