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Otrdiena, 28. jūlijs, 2026 11:01

Autovadītāju ievērībai: Ogres novadā vairākos autoceļu posmos notiek būvdarbi

VSIA Latvijas Valsts ceļi
Autovadītāju ievērībai: Ogres novadā vairākos autoceļu posmos notiek būvdarbi
Foto: Ogres novads
Otrdiena, 28. jūlijs, 2026 11:01

Autovadītāju ievērībai: Ogres novadā vairākos autoceļu posmos notiek būvdarbi

VSIA Latvijas Valsts ceļi

Uz valsts autoceļiem būvdarbi notiek 70 posmos, tajos noteikti ātruma ierobežojumi, un daudzos ir reversās kustības posmi.

Vairāki ceļu posmi, kuros noteikti satiksmes ierobežojumi, ir arī Ogres novada teritorijā:

  • uz Daugavpils šosejas (A6) Ikšķilē divvirzienu satiksme pa vienu brauktuvi, braukšanas ātrums ierobežots līdz 50 km/h, paredzamais šķērsošanas laiks 10 minūtes; 
  • uz autoceļa Tīnūži–Koknese (P80):
    • no Kranciema karjera līdz Avārijas brigādes parkam viens pagaidu luksofors un ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Paredzamais šķērsošanas laiks 45 minūtes,
    • no Krapes krustojuma līdz Koknesei viens luksoforu posms, šķērsošanas laiks 25 minūtes.

Informācija par visiem aktuālajiem satiksmes ierobežojumiem ir publicēta kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi mājaslapā lvceli.lv/#kartes

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