Vairāki ceļu posmi, kuros noteikti satiksmes ierobežojumi, ir arī Ogres novada teritorijā:
- uz Daugavpils šosejas (A6) Ikšķilē divvirzienu satiksme pa vienu brauktuvi, braukšanas ātrums ierobežots līdz 50 km/h, paredzamais šķērsošanas laiks 10 minūtes;
- uz autoceļa Tīnūži–Koknese (P80):
- no Kranciema karjera līdz Avārijas brigādes parkam viens pagaidu luksofors un ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Paredzamais šķērsošanas laiks 45 minūtes,
- no Krapes krustojuma līdz Koknesei viens luksoforu posms, šķērsošanas laiks 25 minūtes.
Informācija par visiem aktuālajiem satiksmes ierobežojumiem ir publicēta kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi mājaslapā lvceli.lv/#kartes.