Autovadītāju ievērībai: pēc 8. oktobra uz autoceļiem Latvijā nedrīkst braukt ātrāk par 90 km/h
Pēc 8. oktobra visā valsts autoceļu tīklā maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 90 km/h. Posmos, kuros vasaras periodā maksimālais braukšanas ātrums bija palielināts līdz 100 vai 110 km/h, tas tiks atcelts un būs nomainītas arī attiecīgās ceļazīmes.
Vasaras sezonas sākumā uzstādīto ceļazīmju, kas atļauj maksimālo braukšanas ātrumu 100 un 110 km/h, nomaiņu veic sekojošās vietās:
uz valsts galvenā autoceļa Rīga (Baltezers)–Igaunijas robeža (Ainaži) (A1) Saulkrastu apvedceļā (21,40.–26,00. un 27,20.–44,40. km) un posmā no Jelgavkrastiem līdz Svētciemam (55,50.–71,30. un 74,70.–81,20. km);uz valsts galvenā autoceļa Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene) (A2) posmā no autoceļa A1 līdz rekonstruētā posma beigām Sēnītē (14,30.–38,80. km);uz valsts galvenā autoceļa Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Pāternieki) (A6) posmā no Salaspils līdz Ikšķilei (20,86.– 28,20. km);uz valsts galvenā autoceļa Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene) (A8) posmā no Rīgas robežas līdz satiksmes pārvadam Jelgavas apvedceļā (8,00.– 39,80. km);uz valsts galvenā autoceļa Rīga–Ventspils (A10) posmā no Rīgas līdz Jūrmalai (13,45.–18,78. km);uz valsts galvenā autoceļa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) atsevišķos posmos (16,97.– 23,30., 30,99.– 49,10., 55,40.–67,94. un 73,60.–94,40. km);valsts galvenā autoceļa Rēzeknes apvedceļš (A15) posmā (1,02.– 6,26. km);valsts reģionālā autoceļa Tīnūži–Koknese (P80) posmā (5,20.– 60,35. km).
Lai arī oktobra pirmā dekāde bijusi sausa un saulaina, jārēķinās, ka tuvojas rudenim raksturīgie mainīgie laikapstākļi, kad autoceļu segums var būt mitrs un apledojis, īpaši rīta stundās, kad gaisa temperatūra ir zem nulles. Šādos apstākļos var veidoties neredzams un īpaši bīstams apledojums, ko mēdz saukt arī par melno ledu. Visbiežāk tas veidojas uz tiltiem, pārvadiem, kā arī uz ceļiem kas ir mežainā apvidū un blakus ūdenstilpēm.
Aicinām autovadītājus būs piesardzīgiem un nepārsniegt atļauto braukšanas ātrumu.
Aktuāla informācija par satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu tīklā ir pieejama, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī VAS Latvijas Valsts ceļi mājaslapā www.lvceli.lv un navigācijas lietotnē Waze.