-Ainažu šoseja (A1) visa maršruta garumā;
-Vidzemes šoseja (A2) no Rīgas līdz Virešiem;
-Valmieras šoseja (A3) visa maršruta garumā;
-Rīgas apvedceļš (A4) un (A5) visa maršruta garumā;
-Daugavpils šoseja (A6) visa maršruta garumā;
-Bauskas šoseja (A7) visa maršruta garumā;
-Jelgavas šoseja (A8) visa maršruta garumā;
-Liepājas šoseja (A9) visa maršruta garumā;
-Ventspils šoseja (A10) visa maršruta garumā;
-Rēzeknes šoseja (A12) visa maršruta garumā;
-Grebņeva – Medumi šoseja (A13) visa maršruta garumā;
-Daugavpils apvedceļš (A14) visa maršruta garumā;
-Rēzeknes apvedceļš (A15) visa maršruta garumā;
-Tīnūži – Koknese šoseja (P80) visa maršruta garumā.
Apgrūtināta braukšana ir arī uz reģionālajiem un vietējiem autoceļiem visā Latvijā. Turpinoties atkusnim, īpaši sarežģīti braukšanas apstākļi visā valsts teritorijā patlaban ir uz vietējiem autoceļiem ar grants segumu, kā arī citiem ceļiem, kuriem ir C un D uzturēšanas klases.
Šādos laika apstākļos aicinām autobraucējus būt īpaši piesardzīgiem, ieturēt lielāku distanci līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, neveikt straujus manevrus, kā arī izvēlieties braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu.
Par slideniem valsts autoceļu posmiem aicinām informēt VSIA Latvijas Valsts ceļi, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, šī informācija tiek operatīvi nodota ceļu uzturētājiem rīcībai.