Autovadītāju ievērībai: uz Daugavpils šosejas vairāki remontdarbu posmi; Lielvārdē šoseja slēgta

Uz Daugavpils šosejas 60 km posmā no Kokneses līdz pagriezienam uz Madonu būvdarbu dēļ satiksmes ierobežojumi vēl trīs posmos:

no Kokneses līdz Stukmaņiem braukšanas ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h;

uz dzelzceļa pārvada pie Pļaviņām viens luksoforu posms;

autoceļu A6, Pļaviņas (Gostiņi)–Madona–Gulbene (P37) un Apšusala–Vilkukrogs (V772) satiksmes mezglā braukšanas ātrums ierobežots līdz 30 km/h, platuma ierobežojums 3,5 m.



Autoceļa Balvi-Kapūne (P47) posmā no Rugājiem līdz Kapūnei divi luksoforu posmi, braukšanas ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.

Ierobežojumi uz remontdarbu laiku uz valsts galvenajiem autoceļiem:

uz Vidzemes šosejas (A2) no Sēnītes līdz Siguldai satiksme pa labās puses brauktuvi, ātruma ierobežojums 70 un lokāli 50 km/h. Satiksme pa vienu joslu katrā virzienā. Paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks 20 minūtes;



uz Daugavpils šosejas (A6) Lielvārdē trijos posmos satiksmi regulē ar luksoforu, ātruma ierobežojums 50 km/h, posma šķērsošanai jāplāno gandrīz 30 minūtes;

uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Grebņevas līdz Kārsavai ātruma ierobežojums 70 un lokāli 50 km/h, četri luksoforu posms. Paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks 30 minūtes.



Ierobežojumi uz remontdarbu laiku uz valsts reģionālajiem autoceļiem:

uz autoceļa Valka–Vireši (P23) slēgta satiksme pār Gaujas tilta un Gaujas attekas tiltu, apbraukšana pa autoceļu Valka–Smiltene (P24), ceļā jāplāno līdz 25 minūtēm;

autoceļa Balvi-Kapūne (P47) posmā no Rugājiem līdz Kapūnei divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~ 12min;



uz autoceļa Butnāri–Saldus–Ezere (P105) posmā no krustojuma ar autoceļu Silaiņi–Kursīši (V1163) pie Kursīšiem, līdz Ezerei ātruma ierobežojums 30 līdz 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 2,75m. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 20 minūtes;

uz autoceļa Tukums–Kuldīga (P121) posmā no Vānes līdz Kabilei viens luksoforu posms. Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Paredzamais posma šķērsošanas laiks 20 minūtes.



Plānojot braucienus, aicinām ieskatīties remontdarbu kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi mājaslapā www.lvceli.lv, kur atzīmēti visi aktuālie satiksmes ierobežojumi uz valsts autoceļiem.

Lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz VSIA Latvijas Valsts ceļi diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.