Papildus pašvaldība norāda, ka šī gada 14. un 15. maijā notiks ceļa horizontālo marķējumu uzklāšana Skolas ielā (posmā no Pirts ielas līdz A. Pumpura ielai). Dome lūdz nenovietot automašīnas stāvēšanai jaunizbūvētajās stāvvietās laika posmā no plkst. 8.00 – 17.00.
Trešdiena, 13. maijs, 2026 14:35
Autovadītāju ievērībai: Skola ielā būs izmaiņas satiksmes organizācijā
Ogres novada pašvaldība informē, ka laika posmā no 11. līdz 15. maijam notiks atlikto darbu veikšana Ogrē, Skolas ielā, posmā no Pirts ielas līdz Jaunogres prospektam, kurus nevarēja izpildīt ziemas periodā. Tiks veikta ceļa seguma horizontālo marķējumu uzklāšana, izmantojot termoplastu, un iesēts zāliens.