Ogres novadā no Kranciema karjera līdz Avārijas brigādes parkam (5,1–33,2 km) un Aizkraukles novadā no Krapes krustojuma līdz Koknesei (41,14–61,16 km) veic vecā asfalta seguma izlīdzinošo frēzēšanu un ieklās jaunu asfalta virskārtu. Remontēs tiltus un pārvadus, noņems apaugumu, ieklās horizontālo marķējumu un uzstādīs ceļazīmes, nomainīs dzīvnieku žogu, kā arī ierīkos ribjoslu.
Valsts autoceļu tīklā pieaug būvdarbu apjoms, tie notiek 68 posmos. Uz valsts galvenajiem autoceļiem darbi notiek desmit vietās, uz reģionālajiem autoceļiem – 16, uz vietējiem – 27. Darbi notiek arī uz septiņiem tiltiem un pārvadiem, astoņos posmos tiek uzlabota satiksmes drošība.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- uz Daugavpils šosejas (A6):
- no Gosporiem līdz Nīcgalei divi luksoforu posms, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 40 minūtes;
- no Kalniškiem līdz Ļūbastei ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, šķērsošanas laiks – 25 minūtes;
- Daugavpils apvedceļa (A14) mezglā un posmā līdz Sventei divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, šķērsošanas laiks 30 minūtes;
- uz Bauskas šosejas (A7) pie ievada Rīgā notiek Dienvidu tilta 4. kārtas būvdarbi, kā arī tiek izbūvēts gājēju un velosipēdistu infrastruktūras savienojums starp Ķekavu un Rīgu. Satiksme notiek pa vienu joslu katrā virzienā. Intensīvas satiksmes laikā iespējami sastrēgumi;
- uz autoceļaJēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) pie Ludzas ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais šķērsošanas laiks ~20 min.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem:
- Cēsis–Vecpiebalga–Madona (P30) no Vecpiebalgas līdz Madonai. Divi luksofora posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70km/h. Paredzamais šķērsošanas laiks ~ 45 min.
- autoceļš Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) no Litenes līdz Balviem septiņi luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums 50 km/h, paredzamais šķērsošanas laiks 55 minūtes;
- autoceļš Bauska–Aizkraukle (P87) no Ozolaines līdz Bārbelei četri luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 30–60 km/h. Posms pie Ozolaines ir slēgts tranzīta satiksmei, lokāls apbraucamais ceļš. Paredzamais šķērsošanas laiks 40 minūtes;
- autoceļšIlmāja–Priekule–Lietuvas robeža (Plūdoņi) (P114)no Priekules līdz Lietuvas robežai četri luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 35 minūtes;
- autoceļš Valdgale–Roja (P126) no Valdemārpils līdz Rudei seši luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums 50 km/h, šķērsošanas laiks 35 minūtes;
- autoceļa Tukums–Ķesterciems–Mērsrags–Kolka (P131) posmā no Tukuma līdz Ķesterciemam viens luksoforu posms. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks aptuveni pusstunda;
- autoceļš Tīnūži–Koknese (P80) no Krapes krustojuma līdz Koknesei viens luksofora posms, šķērsošanas laiks aptuveni 30 minūtes;
- autoceļš Tīnūži–Koknese (P80) no Kranciema karjera līdz Avārijas brigādes parkam, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais šķērsošanas laiks ~ 30min.
Visi aktuālie satiksmes ierobežojumi saistībā ar ceļu remontdarbiem ir publicēti kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi mājaslapā lvceli.lv/#kartes.