Zviedris akcentēja, ka vēlēšanu iespējas būs ērtākas - no 28. septembra visas dienas būs iespēja nodot balsi glabāšanā. Tā esot būtiska ērtība, kas tiek nodrošināta vēlētājiem.
CVK priekšsēdētājs akcentēja, ka, gatavojoties Saeimas vēlēšanām, paveikti vairāki darbi, pildīti solījumi, bijusi lielāka atvērtība sabiedrībai, notiek diskusijas ar iesaistītajām pusēm. No visām pašvaldībām saņemta informācija par 933 iecirkņiem Latvijā, kuros būs iespējams balsot klātienē. Zviedris norādīja, ka iecirkņu skaits ir optimizēts. Pašvaldības varēs veidot izbraukuma komisijas, lai vēlētājiem nokļūtu vēl tuvāk. Arī iepriekšējās vēlēšanās šādas komisijas jau bija, taču šogad to būs vairāk.
Latvijas vēlētājiem 34 ārvalstīs būs pieejami klātienes iecirkņi. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka lielās valstīs iecirknis var atrasties lielā attālumā. Uzlabots arī balsošanas pa pastu process - balsis varēs sūtīt uz tuvāko valsti, kurā ir izveidots iecirknis. Tas darīts, lai mazinātu risku, ka nosūtītās balsis varētu noklīst. Zviedris norādīja, ka vēlētājiem balsošanu pa pastu nevajadzētu atstāt uz pēdējo brīdi. Vēlēšanu iecirkņi būs arī lidostā "Rīga" un Rīgas zoodārzā, klāstīja Zviedris.
Vienlaikus Zviedris, komentējot Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča aicinājumu šajās vēlēšanās balsis skaitīt manuāli, akcentēja, ka gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums par balsu skaitīšanu manuāli, nav paredzēts nākotnē atteikties no digitālajiem rīkiem. Manuāla skaitīšana nozīmētu, ka vēlēšanu rezultātus varētu nākties gaidīt ilgāk. Lēmums par to, vai balsis skaitīt manuāli, tikšot pieņemts tuvākajā laikā.
Tāpat Zviedris akcentēja, ka pēc vakardienas notikumiem "plāns B", kas ietver balsu skaitīšanu ar rokām, kļūst arvien ticamāks. "Mūsu prioritāte ir rezultātu kvalitāte un tas, lai vēlēšanu iznākumu nevarētu apšaubīt," norādīja Zviedris. Viņš aicināja pieteikties vēlēšanu novērotājus, lai novērstu jebkādas bažas par iespējamām nelikumībām.
Vaicāts par iedzīvotāju vēlmi darboties iecirkņos, Zviedris norādīja, ka pašlaik nopietnas indikācijas par problēmām iecirkņu komplektēšanā nav saņemtas. Paaugstināts arī atalgojums, kas varētu motivēt cilvēkus strādāt vēlēšanu iecirkņos.
Runājot par izdevumiem, ja balsu skaitīšana tiks veikta manuāli, Zviedris atzina, ka izdevumi varētu būt lielāki. Vienlaikus pašlaik konkrētus skaitļus esot grūti prognozēt - tas būs atkarīgs arī no vēlētāju aktivitātes un balsu apjoma.
Zviedris akcentēja, ka šajās vēlēšanās iecirkņu tīkls būs ne tikai plašs, bet arī daudzveidīgs - balsot būs iespējams arī vairākās netradicionālās vietās, piemēram, tirdzniecības centrā "Sāga", slimnīcās un vairākos tirdzniecības centros. Kopumā vairāk nekā 83% iecirkņu ir pieejami personām ar kustību traucējumiem, un pieejamības uzlabošana turpinās.
CVK priekšsēdētājs tāpat uzsvēra, ka ir pabeigts darbs pie 16 vēlēšanu organizēšanas instrukcijām un pārbaudītas visas vēlēšanu sistēmas - Vēlēšanu informācijas sistēma, elektroniskais vēlētāju reģistrs, balsu skenēšanas un citi digitālie risinājumi. Pašlaik noritot aktīvs darbs arī pie iecirkņu komisiju komplektēšanas visā Latvijā, un kandidātiem noteiktas skaidras prasības - tostarp latviešu valodas prasme C1 līmenī un noteikti drošības kritēriji.
Iepriekš vēstīts, ka Rinkēvičs, iepazinies ar Eiropas Prokuratūras (EPPO) informāciju par iespējamiem pārkāpumiem informāciju tehnoloģiju (IT) iepirkumos un to ietekmi uz 2026. gada Saeimas vēlēšanām, pirmdien uzsvēra, ka valsts vara ir leģitīma tikai tad, ja tā balstās brīvās un godīgās vēlēšanās. Prezidenta ieskatā vēlēšanu procesa kvalitatīva un caurspīdīga organizēšana ir demokrātijas pamatprasība, kuru nedrīkst skart drošības un ticamības ēna.
Rinkēvičs norādīja, ka EPPO atklātā informācija rada jautājumus par vēlēšanu drošību un balsu skaitīšanas uzticamību. Viņš uzsvēra, ka sabiedrībai jābūt pārliecinātai par godīgu un drošu 2026. gada vēlēšanu norisi un aicināja jau tagad lemt par manuālu balsu skaitīšanu, nepaļaujoties uz IT sistēmām.
CVK priekšsēdētājs aģentūrai LETA pirmdien pauda, ka komisija par prezidenta aicinājumu uzzinājusi no medijiem un lēmums vēl ir rūpīgi jāizvērtē.
Zviedris uzsvēra, ka komisija neplāno pieņemt sasteigtu vai nepārdomātu lēmumu. Lēmums, visticamāk, tikšot pieņemts nākamajā CVK sēdē. Viņš norādīja, ka lēmums būs koleģiāls un izsvērts, ņemot vērā situāciju ar vēlēšanu sistēmas izstrādi un tai nepieciešamajiem labojumiem. Pagaidām gan vēl nav zināms, kad CVK sēde varētu notikt, taču Zviedris norādīja, ka tā notiks tuvākajā laikā. Zviedris atzina, ka CVK patlaban gaida arī atsevišķu tiesībsargājošo iestāžu atbildes par sistēmas izstrādes procesu un iespējamajiem juridiskajiem riskiem. Viņš uzsvēra, ka lēmumu komisija pieņems savlaicīgi.
Satversmes aizsardzības birojs (SAB) turpina vērtēt potenciālos drošības riskus saistībā ar iespējamo krāpšanos IT sistēmu iepirkumos, tostarp tiek vērtēta Saeimas vēlēšanu platformas drošība.
Par platformas pilnvērtīgu izmantošanu, tostarp balsu skaitīšanas iespējām, varēs lemt pēc risku izvērtēšanas. Šāda veida un apjoma informācijas apstrāde prasa laiku. Kad izvērtējums būs veikts, SAB informēs par vēlēšanu procesu atbildīgās institūcijas un valsts augstākās amatpersonas.
Vairums parlamentā pārstāvēto politisko spēku aģentūrai LETA jau norādījuši, ka sliecas Valsts prezidenta aicinājumu atbalstīt.
Tiesībsargājošās iestādes atklājušas iespējamu krāpšanu 1,5 miljonus eiro vērtos valsts IT iepirkumos, kur aizturēta 21 persona, tostarp valsts amatpersonas. Izmeklēšanā konstatētas aizdomas par slepenu vienošanos, lai nodrošinātu konkrētus uzvarētājus vismaz sešos ar Eiropas Savienības līdzekļiem finansētos projektos un sadalītu nelikumīgo peļņu.
EPPO preses paziņojumā teikts, ka dažu projektu īstenošana var radīt arī potenciālus valsts drošības riskus, jo tie varētu ietekmēt vēlēšanas un demokrātiskās procedūras.