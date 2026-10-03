FOTO: Balso pa ceļam – vēlēšanu autobusā

Autobuss pie veikala “Lats” vēlētājus gaidīja no pulksten 9 līdz 14, un piecu stundu laikā iespēju tajā nobalsot izmantoja 92 cilvēki. To vidū bija gan vietējie iedzīvotāji, gan garāmbraucēji, kuri, pamanot neparasto vēlēšanu iecirkni uz riteņiem, nolēma piestāt un nobalsot.
Pirmais vēlētājs autobusā bija kāds vīrietis, kurš devās uz Jēkabpili makšķerēt. Ieraugot vēlēšanu autobusu, viņš piestāja un izmantoja iespēju pa ceļam nodot savu balsi. Arī vairāki citi vēlētāji stāstīja, ka autobusu pamanījuši, braucot garām, un spontāni nolēmuši nobalsot. Savukārt vietējie iedzīvotāji atzinīgi vērtēja iespēju vēlēšanās piedalīties tepat Dzelmēs.
Pirmo reizi Ogres novadā vēlēšanu dienā iespējams balsot arī izbraukuma balsošanas vietā Lielvārdes pagastā – bijušās Kaibalas skolas telpās, kur vēlētāji tiek gaidīti līdz pulksten 20. Visi vēlēšanu iecirkņi šodien būs atvērti līdz pulksten 20.