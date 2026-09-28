Balsošana ir sākusies! Kas jāzin par Saeimas vēlēšanām?

15. Saeimas vēlēšanu diena ir sestdiena, 3. oktobris. Visi vēlēšanu iecirkņi Latvijā šajā dienā būs atvērti no pulksten 8 līdz pulksten 20. Taču pirmo reizi iespēja nodot balsi glabāšanā pirms vēlēšanu dienas būs pieejama visos Latvijas vēlēšanu iecirkņos. Iepriekšējās Saeimas vēlēšanās to varēja izdarīt tikai 66 iecirkņos visā valstī, tostarp divos Ogres novadā. Tādēļ šoreiz visiem 28 Ogres novada vēlēšanu iecirkņiem jābūt gataviem darbam visas nedēļas garumā.
Ogres novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Nikolajs Sapožņikovs aicina šo iespēju izmantot aktīvāk, jo tā var mazināt vēlētāju plūsmu un rindas sestdienā.
Iepriekšēja pieteikšanās nav vajadzīga. Arī konkrētam iecirknim vēlētājs nav piesaistīts: drīkst doties uz jebkuru iecirkni Latvijā gan iepriekšējās balsošanas laikā, gan vēlēšanu dienā. Visu Ogres novada iecirkņu adreses un ziņas par to pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem var pārbaudīt Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.
Kā darbojas vēlēšanu apgabali
Brīvība izvēlēties jebkuru iecirkni nozīmē arī atbildību saprast, kurā vēlēšanu apgabalā cilvēks balso. Latvijā ir pieci vēlēšanu apgabali – Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale, un katra apgabala iecirkņos izsniedz tikai attiecīgā apgabala deputātu kandidātu sarakstus. Ogres novads ietilpst Vidzemes vēlēšanu apgabalā, tādēļ visos Ogres novada iecirkņos būs Vidzemes apgabala kandidātu saraksti.
Ogres novada iedzīvotājs drīkst balsot, piemēram, Rīgā, tomēr tādā gadījumā viņš saņems Rīgas, nevis Vidzemes vēlēšanu apgabala sarakstus. Savukārt cilvēks no cita novada, kurš vēlēšanu nedēļā atrodas Ogres pusē, šeit balsos par Vidzemes apgabalā pieteiktajiem kandidātiem. Cita apgabala vēlēšanu zīmes iecirknī pieprasīt nevar. N. Sapožņikovs atceras, ka iepriekš cilvēki šādu iespēju ir prasījuši, tāpēc apgabala izvēle jāpārdomā jau pirms došanās balsot.
No 28. septembra iecirkņos būs pieejamas grāmatas ar visu vēlēšanu apgabalu partiju programmām un ziņām par deputātu kandidātiem. Elektroniski ar sarakstiem un programmām var iepazīties CVK vietnē dati.cvk.lv. 15. Saeimas vēlēšanām reģistrēti 14 partiju un partiju apvienību saraksti, kuros uz 100 deputātu vietām pieteikti 1434 kandidāti.
Līdzi pase vai eID karte
Balsstiesības ir Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu. Dodoties uz iecirkni, līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb eID karte. Pietiek ar vienu no šiem dokumentiem – ja ir derīga pase, eID karte nav obligāta. Toties autovadītāja apliecība balsošanai neder. N. Sapožņikovs atceras gadījumus, kad vēlētāju par to nācies ilgi pārliecināt. Tāpat neviens nevar nobalsot citas personas vietā, arī uzrādot ģenerālpilnvaru.
Dokumenta derīguma termiņu vērts pārbaudīt laikus: ar dokumentu, kura termiņš beidzies, balsot nevarēs. Iecirknī komisijas darbinieks pārbaudīs personu Elektroniskajā tiešsaistes vēlētāju reģistrā, pārliecināsies par balsstiesībām un to, vai cilvēks jau nav nobalsojis citā iecirknī vai iepriekš nodevis balsi glabāšanā. Pēc reģistrācijas vēlētājs pret parakstu saņems apzīmogotu vēlēšanu aploksni un attiecīgā apgabala vēlēšanu zīmju komplektu.
Izvēle jāizdara vienatnē balsošanas kabīnē vai nodalījumā. No komplekta jāizraugās viena saraksta zīme. To drīkst atstāt negrozītu vai paust attieksmi pret atsevišķiem kandidātiem, aizpildot ovālu ailē «PAR» vai «PRET». Atzīmes pie kandidātiem nav obligātas. Vienu izraudzīto zīmi ievieto aploksnē, aploksni aizlīmē un iemet vēlēšanu kastē. Balsojums kļūst nederīgs, ja aploksnē ievietotas vairākas zīmes, cita vēlēšanu apgabala zīme, saplēsta zīme vai aploksne atstāta tukša; nedrīkst bojāt vai pārveidot arī pašu aploksni.
Pirmoreiz izbraukuma balsošana
Papildus 28 pastāvīgajiem iecirkņiem Ogres novadā vēlēšanu dienā pirmoreiz darbosies izbraukuma balsošanas iecirknis divās vietās. Lielvārdes pagastā, bijušās Kaibalas skolas telpās, balsot varēs no pulksten 8 līdz pulksten 20. Pēc ēkas renovācijas tur darbojas Lielvārdes pirmsskolas izglītības iestādes «Pūt vējiņi» grupas. Šī vieta izraudzīta ar domu nākotnē tur, iespējams, izveidot pastāvīgu iecirkni, jo Lielvārdes pagasts pašlaik ir vienīgais novada pagasts bez sava vēlēšanu iecirkņa.
Jumpravas pagasta Dzelmēs izbraukuma balsošana notiks autobusā, kas atradīsies laukumā pie veikala «Lats», no pulksten 9 līdz pulksten 14. Vieta izraudzīta tāpēc, ka līdz Jumpravas centram, kur atrodas pastāvīgais iecirknis, nekursē sabiedriskais transports. Autobusā strādās trīs komisijas locekļi, un tajā varēs balsot ne tikai Dzelmju un apkārtnes iedzīvotāji, bet ikviens vēlētājs, kurš tur ieradīsies. Ņemot vērā, ka iecirknis atrodas Ogres novadā, tajā būs Vidzemes vēlēšanu apgabala saraksti.
Izbraukuma balsošana Kaibalā un Dzelmēs notiks tikai 3. oktobrī. Iepriekšējās balsošanas dienās jāizvēlas kāds no 28 pastāvīgajiem Ogres novada iecirkņiem vai cits iecirknis Latvijā.
Ja veselība pievīlusi
Vēlētājs, kurš veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties iecirknī, var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā – mājās, slimnīcā vai aprūpes iestādē. Šādu iespēju var pieteikt arī slimā cilvēka aprūpētājs. Iesniegumu drīkst iesniegt pats vēlētājs, viņa pilnvarota persona vai aizgādnis.
Rakstveida iesniegumu jau tagad var iesniegt Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisijā. Elektroniski parakstītu iesniegumu var nosūtīt uz e-pastu . No 28. septembra iesniegumu varēs nodot arī vēlēšanu iecirknī tā darba laikā. Lai komisija garantēti paspētu ierasties, pieteikums jāiesniedz līdz 3. oktobra pulksten 12. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā notiks tikai vēlēšanu dienā.
Iesniegumu var rakstīt brīvā formā vai izmantot CVK sagatavoto veidlapu. Tajā jānorāda vēlētāja vārds, uzvārds un personas kods, iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā, precīza adrese, ārdurvju kods, ja tāds ir, un tālruņa numurs saziņai. Kad balsošana mājās pieteikta, vēlētājam norādītajā adresē ir jābūt sasniedzamam. N. Sapožņikovs min gan nepieļaujamus gadījumus, kad pieteikts vēlētājs nav apkalpots, gan pretēju situāciju – komisija ierodas, bet cilvēks nav mājās, jo devies uz darbu. 2022. gada Saeimas vēlēšanās Ogres novadā atrašanās vietā – mājās, slimnīcā vai pansionātā – balsoja 380 cilvēku.
Ne visi novada iecirkņi ir pilnībā pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Pieejamība norādīta CVK iecirkņu sarakstā. Tomēr, ja vēlētājs ar kustību traucējumiem ir ieradies pie iecirkņa, bet nevar iekļūt vēlēšanu telpā, viņu prom neraidīs: komisijas pārstāvji iznāks pie vēlētāja un balsošanu organizēs instrukcijā noteiktajā kārtībā.
Sistēmas kļūme balsošanu neapturēs
Vēlētāju reģistrs ļauj jebkurā iecirknī pārbaudīt cilvēka balsstiesības un novērst atkārtotu balsošanu. Ja sistēmā redzama atzīme, ka vēlētājs jau nobalsojis, bet viņš to noliedz, komisijai jānoskaidro faktiskie apstākļi, tādēļ apkalpošana var aizņemt ilgāku laiku. Ja Elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs īslaicīgi nedarbojas, cilvēkam balsošanas iespēja netiek liegta: izmanto reģistrācijas aploksni, bet datus pārbauda, tiklīdz sistēmas darbība atjaunota.
Ogres novadā vēlēšanu norisi nodrošinās ap 230 cilvēku – pašvaldības vēlēšanu komisija, iecirkņu komisijas, grāmatvedības darbinieki un datorspeciālisti. Komisijās pārsvarā strādā pieredzējuši cilvēki, taču iesaistās arī jaunpienācēji. CVK priekšsēdētājiem un sekretāriem rīkojusi attālinātas mācības, pašvaldības komisija – klātienes semināru, bet instrukcijas un vadlīnijas iecirkņiem izsniegtas arī papīra formā.
Pēc augusta vētras īpaša uzmanība pievērsta darbam krīzes apstākļos. Apzināti esošie ģeneratori, un pašvaldība paredzējusi arī nomāt un iegādāties jaunus. Ja pazudīs internets, komisijām būs papīra dokumenti; ja nebūs sakaru ar kādu iecirkni, pašvaldības komisijai būs jāmobilizē resursi, lai tās pārstāvji no Ogres dotos uz iecirkni. N. Sapožņikovs atzīst, ka pašlaik visvairāk satrauc ģeopolitiskā situācija un iespējamas provokācijas.
Pie iecirkņa neaģitēt!
Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs atbild par kārtību vēlēšanu telpās un raugās, lai arī tuvāk par 50 metriem no ieejas ēkā nenotiktu aģitācija, kārtības traucēšana, vēlēšanu tiesību īstenošanas kavēšana vai citāda vēlēšanu brīvības ierobežošana. Ja pamanītas iespējamā pārkāpuma pazīmes, komisijas priekšsēdētājam nekavējoties jāziņo kompetentajām institūcijām – Valsts drošības dienestam, Valsts policijai vai Pašvaldības policijai – un jāinformē pašvaldības vēlēšanu komisija.
N. Sapožņikovs stāsta, ka agrāk saņemta informācija gan par aģitāciju pie iecirkņiem, gan balsu pirkšanu. Pirms vairākiem gadiem kādā novada pagastā par savas balss pārdošanu cilvēks pat ticis notiesāts. Arī 2025. gada pašvaldību vēlēšanās konstatēti pārkāpumi, kurus izmeklēja Valsts drošības dienests un Valsts policija. Savukārt ne katra satraucoša ziņa izrādās patiesa: reiz CVK saņēma apgalvojumu, ka vienā no pagastiem komisijas locekļi lietojuši alkoholu un nespēj strādāt, bet pārbaude uz vietas apliecināja, ka tā bijusi viltus ziņa.
Vēlēšanu norisi drīkst uzraudzīt novērotāji. No katras partijas vai partiju apvienības, kas Vidzemes apgabalā iesniegusi kandidātu sarakstu, iecirknī vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā divi novērotāji. Novērotājus var pilnvarot arī CVK un pašvaldības vēlēšanu komisija, un iecirknī var ierasties starptautiskie novērotāji. Viņu klātbūtne nedrīkst traucēt komisijas darbu vai balsošanu. Ja Vidzemes vēlēšanu apgabalā ir 14 deputātu kandidātu saraksti, teorētiski katrā iecirknī vienlaikus varētu atrasties 28 novērotāji. N. Sapožņikovs atzīst, ka šādu gadījumu – ar tik lielu novērotāju pulku vienā iecirknī – savos gana ilgajos darba gados viņam nav nācies sastapt. Starp citu, vietnē macibas.cvk.lv ir pieejams mācību kurss Saeimas vēlēšanu novērotājiem, savukārt CVK mājaslapā ir pieejama Vēlēšanu un nobalsošanu novērošanas instrukcija, ar kuru potenciālajiem vēlēšanu novērotājiem vajadzētu iepriekš iepazīties.
Un sākas skaitīšana
Kad pulksten 20 iecirknis tiek slēgts, komisijas darbs nebeidzas. Vispirms vēlēšanu kastes spraugu aizzīmogo ar drošības plombām, slēdz balsotāju sarakstus un salīdzina vēlētāju parakstu skaitu ar Elektroniskajā tiešsaistes vēlētāju reģistrā atzīmēto balsotāju skaitu. Pāri palikušās un sabojātās aploksnes un citus skaitīšanā neizmantojamos materiālus iesaiņo, norādot katra iesaiņojuma saturu. Neizmantotās vēlēšanu zīmes telpā, kur notiek skaitīšana, atrasties nedrīkst.
Tikai pēc balsotāju un aplokšņu skaita salīdzināšanas atver vēlēšanu kastes. Komisija nosaka derīgo un nederīgo aplokšņu skaitu, pēc tam atver derīgās aploksnes. Vispirms vēlēšanu zīmes sašķiro un manuāli saskaita, cik balsu saņēmis katrs saraksts. Pēc tam seko ilgākais posms – par katru kandidātu nodoto balsu skaitīšana, kas arī šajās vēlēšanās notiks ar rokām. N. Sapožņikovs uzskata, ka manuāla skaitīšana ir piemērotākais veids procesa pārskatāmībai un uzticamībai.
Mazākajos iecirkņos galīgie rezultāti varētu būt zināmi jau pirms pusnakts, bet lielajos, piemēram, Ogres novada Kultūras centrā, Lielvārdes Kultūras namā un Ikšķiles Tautas namā, skaitīšana var turpināties līdz nākamās dienas rītam. Galīgais rezultāts nozīmē, ka saskaitītas ne vien partiju saņemtās balsis, bet arī katra kandidāta vērtējumi.
No papīra līdz viedtālruņiem
Nikolajs Sapožņikovs vēlēšanu organizēšanā strādā vairāk nekā trīs gadu desmitus: 1994. gadā viņš vadīja iecirkni Ogres Basketbola skolā, bet 1997. gadā tika ievēlēts par Ogres pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Pēc administratīvi teritoriālās reformas viņš turpina vadīt Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisiju.
Šajā laikā visvairāk mainījušās tehnoloģijas. Kādreiz protokolus rakstīja ar roku, ziņas CVK nodeva pa telefonu, bet vēlēšanu beigās dokumentu kaudzes veda vispirms uz rajona komisiju un pēc tam uz Rīgu. Tagad informācijas aprite ir daudz ātrāka, tomēr tehnoloģijas rada arī jaunus riskus. N. Sapožņikovs par sarežģītākajām sauc 2025. gada pašvaldību vēlēšanas, kad sistēmas darbības traucējumu laikā vietējām komisijām nebija tiesību pašām izlemt turpmāko rīcību un bija jāgaida CVK norādījumi.
Ilgajā praksē bijuši arī kuriozi: kādā Ogres iecirknī vēlēšanu kastē reiz atrasti pieci lati, citreiz – Krievijas rubļi. Tomēr šoreiz svarīgākais nav ne kuriozi, ne tehnika, bet iedzīvotāju līdzdalība.
Pirms došanās balsot jāpārbauda dokumenta derīgums, jāizvēlas piemērots iecirknis un vēlēšanu apgabals, bet cilvēkiem, kuri sestdien nevarēs ierasties, jāizmanto iespēja balsi nodot glabāšanā jau darba nedēļā. Informāciju var precizēt CVK mājaslapā www.cvk.lv un pa informatīvo tālruni 67019999. Ogres novada vēlēšanu procesu koordinē Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisija (Ogre, Brīvības iela 33, 219. kabinets), tālr. 65071164, e-pasts ; .
Jau no pirmdienas, 28. septembra, vēlēšanu iecirkņos gaidīts ikviens balsstiesīgais Latvijas pilsonis. Doties vēlēt ir ne tikai iespēja izvēlēties savus pārstāvjus, bet arī veids, kā pašam piedalīties valsts nākotnes veidošanā. Tāpēc nevajadzētu lēmumu atlikt uz pēdējo brīdi – katra balss ir svarīga.
UZZIŅA
Balsi glabāšanā visos 28 Ogres novada vēlēšanu iecirkņos varēs nodot:
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pirmdien, 28. septembrī, no pulksten 17 līdz pulksten 20;
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otrdien, 29. septembrī, no pulksten 8 līdz pulksten 11;
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trešdien, 30. septembrī, no pulksten 17 līdz pulksten 20;
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ceturtdien, 1. oktobrī, no pulksten 8 līdz pulksten 11;
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piektdien, 2. oktobrī, no pulksten 12 līdz pulksten 15.
Šie laiki visā Latvijā ir vienādi.
No 14 sarakstiem jāizvēlas viens
Saeimas vēlēšanām Centrālā vēlēšanu komisija ir reģistrējusi 14 politiskās partijas un partiju apvienības, uz 100 deputātu vietām pieteikti 1434 kandidāti.
Vēlēšanu iecirknī vēlētājam tiks izsniegts viens vēlēšanu zīmju komplekts ar 14 numurētām vēlēšanu zīmēm, kas sakārtotas izlozēto kārtas numuru secībā.
KANDIDĀTU SARAKSTI
2. «Mēs mainām noteikumus»;
3. Politisko partiju apvienība «Saskaņas Centrs»
4. Zaļo un Zemnieku savienība
5. Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»
6. «Gobzema saraksts»
7. «Apvienotais saraksts – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija»
8. Latvija pirmajā vietā
9. Jaunā vienotība
10. JKP Jaunā konservatīvā partija;
11. «Latvijas attīstībai»;
12. «Austošā Saule Latvijai»;
14. «Progresīvie»
Prokremliski saraksti
1. “Suverēnā vara / Apvienība jaunlatvieši”
13. Politiskā partija «Stabilitātei!»
Par kuru sarakstu balsot – katra vēlētāja izvēle.
Ar politisko partiju un partiju apvienību sarakstiem un programmām var iepazīties dati.cvk.lv, no 28. septembra – arī katrā vēlēšanu iecirknī.
Plašāka informācija par 15. Saeimas vēlēšanām – CVK mājaslapā www.cvk.lv. CVK informatīvais tālr. 67019999.