Baltijas reņģe starp nacionālajām interesēm un Eiropas Savienības politiku (1.daļa)

Vai 18. maijā Salacgrīvas Reņģēdāju festivālā no zivju ratiem tāpat sauks Bibliokuģa bocmanis, to vēl redzēsim, tomēr apgalvojums, ka reņģes arī mūsdienās ir piekrastnieku otrā maize, ir dzīvotspējīgs jau kuro gadsimtu. Tiesa, sen jau otrajā vietā mūsu zvejnieku lomos vairs nav pašmāju ierastās zivis, bet gan no aizjūrām ievazātais invazīvais apaļais jūrasgrundulis, kas nu papildina piekrastnieku ienākumus un gana labi jūtas tajos ūdeņos, kur izsenis valdījusi reņģe.

Līča reņģes un dižjūras reņģes

Latvijas ūdeņos jūrā ir sastopamas divas reņģu populācijas – līča reņģe un atklātās Baltijas jūras reņģe. Katrai no tām ir noteiktas savas nozvejas kvotas. Izmēros mazākā līča reņģe pamatā dzīvo un vairojas Baltijas jūras Rīgas līcī. Tikai neliela daļa līča reņģu, vecākās zivis, pēc nārsta vasarā, rudenī veic migrācijas uz Baltijas jūras Irbes šaurumu un Baltijas jūras centrālo daļu, tomēr pēc laika atgriežas līcī. Tajā iepeld reņģes arī no kaimiņu krājuma – Baltijas jūras centrālās daļas –, tāpēc Latvijas un Igaunijas zvejnieki, zvejojot Baltijas jūras Rīgas līcī, nelielā daudzumā nozvejo arī Baltijas jūras reņģi.

Kopš 2004. gada Baltijas jūras Rīgas līča reņģe ir izdalīta atsevišķā krājumā – Rīgas līča reņģe. Katru gadu, nosakot zivju vecumus pēc otolītiem, zinātnieki aprēķina proporciju, cik daudz zvejnieku lomos ir Rīgas līča reņģe un cik ir Baltijas jūras centrālās daļas reņģe. Šī informācija tiek ņemta vērā, aprēķinot nozvejas kvotas nākamajam gadam, jo valstīm ir dažādas kvotu proporcijas līcī un atklātās jūras centrālajā daļā. Izdalot atsevišķu krājumu, Baltijas jūras valstis vienojās, ka līcī nozvejas iespējas būs tikai Latvijas un Igaunijas zvejniekiem. Ņemot vērā šo faktoru, Latvijas zvejniekiem proporcionāli samazinājās reņģu zvejas iespējas atklātās jūras daļā.

Kā atzīst Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs Didzis Ustups, ilgtermiņā šis lēmums mūsu zvejniekiem ir bijis izdevīgs, jo pēdējos gados līča reņģes krājums ir labā stāvoklī, turpretī atklātās daļas reņģes nozvejas iespējas ir samazinājušās.