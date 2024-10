"Banānu republika!" Ikšķilē grants ceļu labo ar asfalta klucīšiem, cilvēki neizpratnē

“Kā jūs domājat, kā šie klucīši "uzvedīsies", kad sāks līt, veidosies peļķes un turpināsies būt intensīva satiksmes plūsma? Vai tagad mums bedru vietā būs pumpas? Jāpavēro, ir tak pirmā reize šādas tehnoloģijas pielietojumam. Vieta: Uzvaras ielas gals aiz Upes ielas, kur katru rītu un vakaru vecāki ved bēnus uz/no dārziņa,” viņa piebilst.

Kā noprotams pēc ieraksta komentāriem, daudziem šādu skatu nenākas redzēt pirmo reizi dzīvē.

Daži prāto, ka iemesls varētu būt saistīts ar ceļa projektu un prāto, ka varbūt šis ir tas gadījums, kad pēc projekta tur bija jābūt asfaltētam ceļam jau, bet realitātē noasfaltēts ir vien piebraucamais celiņš pie kāda mājām. “Un tad atbrauc meistari un dara, ko liek,” kāds piebilst, pasmejoties, “darbiņš ir jāmīl.”

“Banānu republika. Nauda izmesta miskastē,” kāds neslēpj sašutumu par redzēto.

“Var pafilmēt no malas, kā no A līdz Z veic šos darbus, lai saprastu vai šie ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti atbilstoši pašvaldības apstiprinātajām specifikācijām,” vēl kāds prāto, paskaidrojot citiem, ka darbus apstiprina pašvaldības ceļu inženieris. Viņaprāt, pašvaldībai vajadzētu vairāk informēt iedzīvotājus par veicamajiem darbiem un to specifikāciju, lai būtu saprašana vismaz, kas notiek.

“Vakar redzēju šo skatu. Īsti nevarēju saprast raudāt vai smieties,” piebilst kāda ikšķiliete. “Pat uz teātri nav jāiet,” cits piebalso.

Vēl kāds piedāvā lielisku alternatīvu.