20. janvārī, 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienā, atcerēsimies notikumus, kas ne vien atstājuši nospiedumus vēstures lappusēs, bet arī ļāvuši izcīnīt brīvu un neatkarīgu valsti. 
Pieminot šos notikumus, pulksten 19.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē tiks demonstrēta režisora Jura Podnieka dokumentālā filma KLUSUMA STUNDA, kas stāsta par 1991. gada 20. janvārī Vecrīgā nošautajiem kinooperatoriem Andri Slapiņu un  Gvido Zvaigzni.

Filmas darbība notiek barikāžu dienās, kad dūmo ugunskuri, notiek apšaude, tiek nāvējoši ievainoti abi kinooperatori. Skan  satrauktas balsis, ievainotos aiznes ar nestuvēm, nāves elpa neizgaist. Tāds ir ceļš uz brīvību. “Brīvība – tā ir gaisma, tā ir melodija,” teikts Andra Slapiņa vēstulēs.

Pasākuma turpinājumā – vīru kopas VILKI koncerts ar mūzikā ievītu vēstījumu par dzimtenes mīlestību, karavīra dzīvesziņu un kultūras mantojumu karavīru dziesmās un stāstos.

No pulksten 17.00 būs atvērts Ogres novada Kultūras centra Lielās zāles vestibils, kurā apskatāmas barikāžu dienu lielformāta fotogrāfijas no Okupācijas un Valmieras muzeja krājuma.

Līdz ar tumsas iestāšanos pilsētas centrā degs ugunskuri, godinot barikāžu dalībniekus un ļaujot atgriezties atmiņās un  sajust to unikālo kopības sajūtu, kas deva spēku nosargāt Latvijas neatkarību.

1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākumu apmeklējums ir bez maksas.



Bezmaksas biļetes uz pasākumu Lielajā zālē var saņemt Ogres novada Kultūras kasē un visās Biļešu paradīzes kasēs, kā arī  www.bilesuparadize.lv.

Pieaugušajiem biļete derīga tikai kopā ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sadarbspējīgu sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu! Bērniem no 12 gadu vecuma nepieciešams vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sadarbspējīgs sertifikāts, vai pēdējo 72 stundu laikā veikts skolas skrīninga tests kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Visiem apmeklētājiem no 7 gadu vecuma pasākuma norises vietā jālieto sejas aizsargmaskas!

