Par godu šim notikumam pie Ķeguma Tautas nama tika iekurti ugunskuri, pie Rembates Tautas nama blakus esošajām ugunskura liesmām vijās dzeloņdrātis un skanēja mūzika, savukārt Birzgalē pie speciāli veidotiem soliņiem ap uguns vietu cilvēki dalījās stāstos.
Līdz 28. janvārim Tomes Tautas namā apskatāma fotogrāfa Georga Jemeļjānova 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīta fotoizstāde „Atmiņas par barikādēm”.
Barikādes bija nevardarbīgās pretošanās izpausme, masveidīga gatavība aizsargāties bez ieročiem, kad, Latvijas Tautas frontes aicināti, cilvēki izveidoja barikādes apkārt stratēģiski svarīgiem objektiem Rīgā un citur Latvijā. Pateicoties plašajai sabiedrības iesaistei, neatkarības pretinieku mēģinājums pārņemt varu izgāzās. 1991. gada janvāra barikādes ir arī izcils un unikāls starptautiskas nozīmes nevardarbīgas pretošanās piemērs, kā arī būtiska Latvijas vēstures sastāvdaļa. (Avots: www.lv100.lv)
Fotogalerija šeit: