Stāstot deputātiem par saviem mērķiem jaunajā amatā, Ikaunieks uzsvēra nepieciešamību stiprināt komunikāciju ar sabiedrību, būt klātesošiem ikdienas situācijās, saliedēt kolektīvu un pastiprināt preventīvo darbu ar bērniem un jauniešiem, ieviešot nepilngadīgo lietu inspektora amatu.
Ikaunieka iepriekšējā darba pieredze 21 gadu bijusi saistīta ar valsts un pašvaldības drošības iestādēm, sākot no inspektora amata līdz pašvaldības policijas priekšniekam, strādājot Jūrmalas un Ogres novada pašvaldības policijās, Valsts policijā, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijā.
"Mana motivācija - sakārtot pašvaldības policijas darbību Bauskas novadā. Gluži tāpat kā Ogres novadā, sākot darbu pašvaldības policijas priekšnieka amatā, arī Bauskas novada pašvaldības policijas darbā saredzu daudz izaicinājumu, bet tie mani nebiedē, jo esmu uzstādījis savus mērķus, kurus plānoju arī realizēt," komentēja jaunais policijas vadītājs.
Viņš apgalvo, ka spēj pieņemt nepopulārus, bet pamatotus lēmumus, tostarp paaugstināta stresa apstākļos, uzņemties krīzes situāciju vadību.
Darbu pašvaldības policijā Ikaunieks plāno sākt ar aktuālās situācijas izvērtējumu - esošo procesu iepazīšanu un novērtēšanu, prioritāšu noteikšanu, darbības plāna sastādīšanu.
"Mūsdienās pašvaldības policija nav vairs tikai kontroles un sodu ģenerēšanas iestāde. Mana pārliecība ir, ka pašvaldības policija ir preventīva, izglītojoša un uz sadarbību ar sabiedrību vērsta institūcija," uzskata Ikaunieks.
Kā ziņots, Bauskas novada pašvaldība izsludinājusi konkursu uz pašvaldības policijas priekšnieka amatu, jo iepriekšējais policijas priekšnieks Egils Gailis atlaists pēc tam, kad Brunavas pagastā nošauti vairāki suņi un par notikušo sākta dienesta pārbaude. Konkursam pieteikušies septiņi pretendenti.