Ko saka iedzīvotāji?
Sociālās platformas "Facebook" lapā "Ogre mūsu pilsēta!" cilvēki viens pēc otra dalās ar jauno ziņu.
"Beidzot!" raksta Edīte.
“Tas jau kopš rudens bija zināms,” norāda Līga.
Jānis, atbildot uz kādu komentāru, kura autors norāda, ka labāk būtu bijis "Depo", piebilst: "Aizvien biežāk ir iespējams pārliecināties, ka Ksenukai cenu un izvēles ziņā Depo apsteidz."
"Super!" raksta Inga.
Tikmēr Ilāna jau interesējas par pieejamajām vakancēm: "Kur var atrast vakances? Vai darbiniekus vel meklē?"
Ierakstam jau ir vairāk nekā 200 atzīmju patīk, un ar to dalījušies gandrīz 50 cilvēki.