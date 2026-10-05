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Pirmdiena, 5. oktobris, 2026 12:38

Bērni palīdz bērniem: bērnudārznieki nodevuši Drosmes kastes mazākajiem Ogres slimnīcas pacientiem

OgreNet
Bērni palīdz bērniem: bērnudārznieki nodevuši Drosmes kastes mazākajiem Ogres slimnīcas pacientiem
Ilustratīvs foto: LETA
Pirmdiena, 5. oktobris, 2026 12:38

Bērni palīdz bērniem: bērnudārznieki nodevuši Drosmes kastes mazākajiem Ogres slimnīcas pacientiem

OgreNet

Šodien, 5. oktobrī, Ogres slimnīcā rīts sākās ar īpaši siltām emocijām. Pie viņiem viesojās Ogres PII "Strautiņš" audzēkņi un audzinātājas, kuri ieradās ar ļoti nozīmīgu misiju: nodot mazajiem pacientiem viņu sarūpētās Drosmes kastes.

Drosmes kastēs ievietotas mazas rotaļlietas, krāsaini nieciņi un mīļi pārsteigumi. Kad bērnam slimnīcā jāsastopas ar nepatīkamu procedūru, analīzēm vai uztraukumu, iespēja pēc tam izvēlēties dāvaniņu palīdz nosusināt asaras. Tā ir kā maza balva par lielu drosmi.

Ogres slimnīcas sociālo tīklu lapā uzsvērts, ka īpašu vērtību šai iniciatīvai piešķir tas, ka bērni palīdz bērniem. Iesaistoties Drosmes kastes veidošanā, bērni jau no mazotnes iepazīst rūpes par līdzcilvēkiem, mācās dalīties un ar savu rīcību sniegt prieku tiem, kuriem konkrētajā brīdī nepieciešams papildu iedrošinājums.

Slimnīca ir pateicīga PII “Strautiņš” audzēkņiem, viņu ģimenēm un pedagogiem par atsaucību un ieguldīto darbu.

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