Bērnus un pusaudžus aicina uz ēst gatavošanas meistarklasi

Vakariņām vajadzētu būt tai pamatmaltītei, kas ir viegla, patīkama un sagatavo mūs nakts atpūtai. Kāpēc bieži vakarā uzņemam pārāk daudz un kā tas ietekmē mūsu nākamo dienu? Pievienojies mūsu video gatavošanai, kur kopīgi pārrunāsim šos jautājumus, kā arī pagatavosim divas gardas, bet tajā pašā laikā vakariņu maltītei atbilstošas receptes! 

Ēst gatavošanas meistarklase bērniem un pusaudžiem “Vakariņas” notiks 26.novembrī plkst.18.00

Aicinam reģistrēties, sūtot pieteikumu uz e-pastu  Pieejas saite un sīkāka informācija par nepieciešamajiem produktiem tiks nosūtīta pēc pieteikuma saņemšanas.

