Trešdiena, 24. novembris, 2021 10:00
Bērnus un pusaudžus aicina uz ēst gatavošanas meistarklasi
ogresnovads.lv
Vakariņām vajadzētu būt tai pamatmaltītei, kas ir viegla, patīkama un sagatavo mūs nakts atpūtai. Kāpēc bieži vakarā uzņemam pārāk daudz un kā tas ietekmē mūsu nākamo dienu? Pievienojies mūsu video gatavošanai, kur kopīgi pārrunāsim šos jautājumus, kā arī pagatavosim divas gardas, bet tajā pašā laikā vakariņu maltītei atbilstošas receptes!