Bez elektrības vairāk nekā 30 000 mājsaimniecību; lielākie traucējumi vēljoprojām Ogres novadā

Līdz otrdienas plkst. 6 no rīta elektroapgāde tikusi atjaunota aptuveni 250 000 klientu jeb ap 90% no klientiem, kuriem vētrā tika pārtraukta elektroapgāde. Novērsti 700 vētras radīti sadales elektrotīkla bojājumi. Elektroapgāde pirmdienas vakarā atjaunota Preiļu pilsētā un aptuveni pusei klientu Preiļu novadā.
Turpinās gan bojāto līniju defektēšana, gan bojājumu novēršana - daudzviet uz vadiem krituši lieli koki, ir rauti vadi vai lauzti elektrolīniju balsti. Elektroapgādes atjaunošanas ātrumu ietekmē bojājumu skaits, sarežģītība un apsekojamā teritorija, klāsta uzņēmums.
Bojājumus novēršanā iesaistītas vairāk nekā 200 "Sadales tīkla" brigādes - esot piesaistīti visi iespējamie uzņēmuma resursi, kā arī Igaunijas sadales sistēmas operatora "Elektrilevi" brigādes. Otrdien turpināsies vētras postījumu apsekošana ar droniem, kas palielina bojājumu vietu identificēšanas ātrumu.
Jau ziņots, ka sestdien, 22. augustā, un tai sekojušajā naktī Latvijā plosījās pēdējās desmitgadēs stiprākā vasaras vētra, kurā vēja ātrums vietām pārsniedza 30 metrus sekundē. Negaiss izraisīja plašus bojājumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklā, kuru rezultātā sākotnēji elektroapgāde bija pārtraukta aptuveni 277 000 klientu Latvijā, bet elektrotīklu pārrāvumiem daudzviet sekoja nepieejami sakari, degvielas uzpildes stacijas un vietām arī veikali.