Bez maksas izvedīs svētku eglītes

«Iedzīvotāji īpaši novērtē iespēju eglītes utilizēt videi draudzīgā un atbildīgā veidā. Šī iniciatīva ir ne tikai praktisks risinājums, bet arī nozīmīgs solis ilgtspējas virzienā – tā ļauj svētku laikā radīto prieku pārvērst par vērtīgu ieguldījumu enerģijas ražošanā. Eglītes, kas iepriekš priecēja kā svētku rotājumi, tiek pārstrādātas un pārvērstas par siltumenerģijas avotu, tādējādi sniedzot gan ekonomisku, gan ekoloģisku pienesumu,» uzsver V. Stankevičs.

Pērn «CleanR» savāca vairāk nekā 16 000 eglīšu, kas tika pārstrādātas enerģijā, nodrošinot apkuri aptuveni 160 mājsaimniecībām mēneša garumā. Tas ir piemērs, kā no šķietami nevajadzīga materiāla var radīt nozīmīgu vērtību.

Pieteikt eglīšu izvešanu var jau tagad pašapkalpošanās portālā manai.videi.lv, zvanot uz numuru 67111001 vai rakstot uz e-pasta adresi . Saņemot informāciju no iedzīvotājiem, «CleanR» izveidos speciālu eglīšu maršrutu, iepriekš informējot, kurā dienā egle tiks izvesta, stāsta uzņēmumā.

Eglīšu izvešana turpināsies arī pēc janvāra, taču iedzīvotājiem un namu apsaimniekotājiem tas jau būs maksas pakalpojums. «CleanR» līdzšinējā pieredze liecina, ka iedzīvotāji no eglītēm atbrīvojas līdz pat Jāņiem.

Svarīgi atcerēties, ka pirms eglītes nodošanas tā jāatbrīvo no visiem svētku rotājumiem, atzīmē uzņēmumā. Ja eglīte bijusi podā, tā jāizņem no poda un jāatbrīvo arī no augsnes. «CleanR» pieņem eglītes augstumā līdz 2,5 metriem, bet, ja tā ir lielāka, egle jāsazāģē mazākās daļās.

Daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem dienu pirms eglīšu izvešanas tā būs jāatstāj blakus sadzīves atkritumu konteineriem, bet privātmāju iedzīvotājiem tā būs jāizliek ārpus teritorijas, kur ierasti tiek izstumti konteineri.

Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji eglīšu izvešanu varēs pieteikt pie nama pārvaldnieka, bet privātmāju iedzīvotāji – pašapkalpošanās portālā manai.videi.lv. Jautājumu gadījumā var sazināties ar «CleanR» klientu servisu, zvanot pa tālruni 67111001 vai rakstot uz e-pasta adresi .