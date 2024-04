Bez maksas varēs nodot lietotās riepas Lielvārdē un Ogrē

Nolietotās automašīnu riepas bez maksas tiks pieņemtas "Ķilupe" šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Dravnieku ielā 9C līdz sestdienai, 5.novembrim.

Jau ziņots, ka akcija "Dod riepām otru dzīvi" Latvijā norisināsies visu novembri.

Tostarp līdz 5.novembrim nolietotās riepas var nodot Lielvārdē Dravnieku ielā 9C, no 7.novembra līdz 13.novembrim riepas pieņems Ogrē Akmeņu ielā 43B, no 15.novembra līdz 19.novembrim - Skrīveros Birzes ielā 2A, bet no 22.novembra līdz 26.novembrim riepas tiks pieņemtas Koknesē Pauguru ielā 1D.

Riepas "Ķilupe" pieņems konkrētā šķiroto atkritumu pieņemšanas laukuma darbalaikā. Iebraucot šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā, tiks reģistrēts automašīnas numurs.

Pēc "AJ Power Recycling" datiem, katru gadu Latvijas tirgū tiek importēti aptuveni 36 000 tonnu jaunu un mazlietotu riepu. No iepriekš ievestā riepu apmēra tirgū tiek realizēti vidēji apmēram 16 000 tonnu.

Uzņēmumā skaidro, ka riepu pārstrāde samazina negatīvo ietekmi uz vidi un sniedz iespējas iegūto materiālu izmantot otrreizēji. Pārstrādei savāktās riepas var tikt pārvērstas granulās, kuras plaši tiek izmantotas sporta laukumu segumu ražošanā, celtniecībā, ceļu būvē, dažādu paliktņu, paklājiņu izgatavošanā un citur.