D. Širovs norādīja, ka situācija šobrīd ir smagāka nekā pagājušajā gadā – Latvijai pāri nāk ļoti liels Covid-19 vilnis. Jau visu vasaru Ogres rajona slimnīca strādā tuvu pie maksimālās iespēju robežas, un, saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta datiem, pacientu skaita izpilde tajā ir 98%. Kā vienu no šādas slodzes iemesliem D. Širovs minēja iepriekšējos gados pieļautas taktiskās kļūdas, ko pieļāvusi valdība, likvidējot slimnīcas, it īpaši Rīgā un Pierīgā, kā rezultātā Ogres rajona slimnīca palīdz cilvēkiem arī no šīm teritorijām. Krīze ir pierādījusi, ka slimnīcas tomēr ir nepieciešamas.
Līdzīgi kā daudzās citās ārstniecības iestādēs, arī Ogres rajona slimnīcā galvenā problēma ir gultasvietu skaits – to ir par maz, jo sevišķi Internajā nodaļā. “Šobrīd tajā uzņemti 48 pacienti, lai gan gultu skaits ir tikai 38, – tas iespējams, pārtraucot ķirurģisko pacientu uzņemšanu un Ķirurģijas – traumatoloģijas nodaļā izvietojot terapeitiskos pacientus. 30. septembrī vietu trūkuma dēļ no rīta līdz pēcpusdienai tika pārtraukta interno pacientu uzņemšana,” informēja D. Širovs.
Lai arī mediķi ir nobažījušies par esošo situāciju, viņi ir apņēmības pilni strādāt. Ogres rajona slimnīcā vakcinācijas rādītājs ir ļoti augsts – no kopumā 480 iestādes darbiniekiem vakcinējušies ir gandrīz visi, izņemot piecus, kuri nav vakcinēti pamatotu iemeslu dēļ.
D. Širovs mudināja visus vakcinēties, balstoties arī uz ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas – pansionāta “Ogre” – pieredzi. Kā stāsta slimnīcas direktors, testētai, bet nevakcinētai darbiniecei (“antivakserei”) pēkšņi saslimstot, ar Covid saslima tikai viena viņas kolēģe (arī “antivaksere”) un vieglā formā viens no pansionāta klientiem, kas uz to brīdi bija saņēmis tikai vienu vakcinācijas devu. Neviens no pārējiem viņas aprūpētajiem 28 pansionāta klientiem, kuri bija saņēmuši “AstraZeneca” poti, nesaslima. Līdz ar to ir pamats domāt, ka vakcinācija ir ļoti efektīva.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis vērsa uzmanību uz to, ka vairākas valstīs vakcinējušies ir 90% iedzīvotāju un ir atcelti visi ierobežojumi, sākusies atgriešanās pie normālas dzīves. “Jo ilgāk nevakcinēsimies, jo ilgāk valsti nostādīsim grūtā stāvoklī. Mēs cīnīsimies par izdzīvošanu. Cīnīsies tās kafejnīcas, kuru darbinieki negribēs vakcinēties un līdz ar to nevarēs apkalpot cilvēkus. Cīnīsies par izdzīvošanu daudzas citas mūsu iestādes. Ja kāds pedagogs nav vakcinējies, viņš var “aizlaist karantīnā” veselu klasi. Tas nozīmē, ka māmiņas būs atrautas no darba, viņām būs jāseko līdzi, vai bērni būs izmācījušies. Tas viss ļoti sarežģī mūsu dzīvi un mūsu sadzīvi. Aicinu vakcinēties un aicinu būt apdomīgiem. Tas ir valsts interesēs,” pauda E. Helmanis.
Domes deputāte, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) direktore Liene Cipule akcentēja to, cik situācija ir sarežģīta un dramatiska. “Novērst to, kas notiks, mēs vairs nevaram. Pat ja rītdien tiktu izziņots vispārējs “lokdauns”, veselības aprūpes sistēma pieredzētu lielāku pacientu skaitu nekā iepriekšējā ziemā. Līdz ar to izaicinājumi sistēmai ir ļoti, ļoti nopietni un lieli.” Arī L. Cipule aicināja iedzīvotājus vakcinēties un, pat neskatoties uz to, ka valdība nelemj par stingrākiem ierobežojumiem, būt maksimāli uzmanīgiem, pēc iespējas neizmantot sabiedrisko transportu, strādāt attālināti un sekot līdzi arī savu bērnu – skolēnu – veselībai. L. Cipule ļoti skarbi raksturoja tos cilvēkus, kuri ar savu rīcību un darbībām cenšas radīt šķēršļus vakcinēšanās procesa sekmīgai norisei un epidemioloģisko prasību ievērošanai. NMPD vadītāja pauda satraukumu par to, ka strauji palielinās ar Covid-19 inficēto pacientu pieplūdums slimnīcās. “Paldies Ogres rajona slimnīcai, kas sniedz ļoti lielu atbalstu, pārprofilē gultas, un mums ir iespēja stacionēt pacientus. Bet veselības aprūpes sistēma nav bezizmēra. Jārēķinās, ka izaicinājumi būs ļoti, ļoti lieli – arī sociālas aprūpes centriem, kam būs jāuzņemas arī liela daļa medicīnisko funkciju brīdi, kad mēs vairs nevarēsim visiem nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus,” norādīja L. Cipule.
E. Helmanis, atgādinot par to, cik milzīgu robu ekonomikai rada esošā situācija, pauda atbalstu viedoklim, ka valdībai nevajadzēja pakļauties “antivakseru” spiedienam un vajadzēja stingrāk noteikt ierobežojumus, lai nepieļautu nonākšanu šī brīža situācijā. “Joprojām cīnāmies ar sekām, un šī cīņa ir smaga. It īpaši, kad šī cīņa sākas par dzīvību un nāvi un kad pakļaujam daudzus cilvēkus zināmām briesmām. Esam apdomīgi un rūpējamies viens par otru!” vēlreiz aicināja domes priekšsēdētājs.