“Ar šo iniciatīvu mēs dodas iespēju jebkuram iedzīvotājam nākt un izmēģināt visus šos produktus un startēt uz nākošā gada līdzdalības budžetu,” stāsta Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Iklāvs.
Trenažieru īpašā priekšrocība – iespējams regulēt ceļamo svaru, tāpēc treniņš ir tikpat pilnvērtīgs kā iekštelpu sporta zālē.
Omnigym Latvia pārstāvis Jānis Ozols aicina ne tikai izmēģināt jaunos trenažierus, bet arī noskenēt pie trenažieriem izvietotos QR kodus un dalīties ar savu viedokli. Oriģinālākās atsauksmes autors saņems dāvanā Omnigym sporta pudeli!