Mediācija ir domstarpību risināšanas process, kurā strīdā iesaistītās puses abpusējā sadarbībā cenšas panākt risinājumu ar trešās personas – mediatora – atbalstu.
Programmas “Mediācija ģimenes strīdos” ietvaros personām ir iespējams saņemt sertificēta mediatora pakalpojumus, lai risinātu ar bērnu interesēm saistītus ģimenes strīdus, piemēram, par saskarsmes tiesību izmantošanu, bērna pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanu, uzturlīdzekļu apmēra un/vai maksāšanas kārtības noteikšanu, vecāku attiecību risināšanu un savstarpējās komunikācijas uzlabošanu u. c.
Šo iespēju var izmantot vecāki ar bērniem jau tiesā uzsākto, kā arī līdz tiesai vēl nenonākušo ģimenes strīdu un domstarpību risināšanai, lai kopīgi vienotos par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar bērna ikdienas aprūpi, audzināšanu un izglītošanu.
Risinot strīdu ar mediācijas palīdzību, ir vairāki iespējamie ieguvumi. Piemēram:
-tiek ietaupīti līdzekļi un laiks;
-tiek saglabātas savstarpējās attiecības;
-pieņemtie lēmumi atbilst abu pušu interesēm;
-puses pašas pieņem lēmumus par sev izdevīgu risinājumu;
-process ir neformāls;
-ja strīds jau ticis risināts tiesā, panākot risinājumu mediācijas ceļā, tiek atmaksāta valsts nodeva 50% apmērā u. c.
Programmas ietvaros iespējams saņemt 5—7 atbalsta sesijas
Mediācijas procesam var būt nepieciešamas vairākas tikšanās (sesijas). Strīda risinājuma panākšanai nepieciešamo sesiju skaits ir atkarīgs no domstarpību rakstura – ilguma, veida, iesaistīto personu skaita.
Programmas ietvaros ģimenēm pieejams valsts apmaksāts mediācijas pakalpojums 5 stundu apjomā, savukārt personām ar trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu – 7 stundu apjomā (katra 60 minūšu apmērā).
Kopumā projekta ietvaros no valsts līdzekļiem pieejams finansējums 400 strīdu risināšanai. Tieslietu ministrija vērš uzmanību, ka mediācija var norisināties arī attālināti, izmantojot tiešsaistes rīkus (piemēram, videokonferences zvanu u. c.).
Kur pieteikties bezmaksas mediācijai ģimenes strīda risināšanai
Pakalpojumu nodrošina sertificēti mediatori. Sertificētu mediatoru padomes tīmekļa vietnē www.sertificetimediatori.lv var iepazīties ar sertificētu mediatoru sarakstu, kuri sniedz konsultācijas programmas ietvaros, tai skaitā sertificētu mediatoru sarakstu, kuri strādā attālināti tiešsaistē.
Papildu informācija:
Sertificētu mediatoru padomes konsultatīvais tālrunis 28050777 (darba laiks: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00) vai e-pasts: .
Projekta 2021. gada rezultāti
Tieslietu ministrijas sniegtā informācija liecina, ka 2021. gadā tika uzsāktas 273 mediācijas, no tām 57% izbeigtas ar pilnīgu vai daļēju vienošanos, 17% –nav izbeigtas, jo turpinās mediācijas process, un 26% – izbeigtas bez vienošanās.
Mediācijās visbiežāk tika risināti strīdi par bērnu aizgādību, bērnu audzināšanas jautājumiem, saskarsmi ar bērniem, jautājumiem saistībā ar uzturlīdzekļiem, vecāku attiecībām un savstarpējo komunikāciju.
Visaktīvāk mediācijas pakalpojumus izmantoja Rīgas reģiona iedzīvotāji, savukārt kūtrāk – Latgales. Programmā mediācijas pakalpojumus sniedza 36 sertificēti mediatori.