Tās laikā būs iespējams bez maksas saņemt attālinātu mediācijas pakalpojumu četru stundu apmērā, lai risinātu strīdu, kas saistīts ar īres tiesiskajām attiecībām.
2021. gada 1. maijā stājās spēkā jaunais Dzīvojamo telpu īres likums. Līdz ar jaunā likuma spēkā stāšanos ir paredzētas vairākas izmaiņas, kuras attieksies arī uz tām īres tiesiskajām attiecībām, kas tikušas nodibinātas līdz jaunā likuma spēkā stāšanās brīdim. Piemēram, īres līguma termiņš (vairs nav paredzēta īres līguma darbība uz nenoteiktu laiku), īres līguma ierakstīšana zemesgrāmatā, izīrētāja un īrnieka pienākumu un tiesību apjoms u. c.
Jaunais likums noteic, ka līdz 2021. gada 30. aprīlim noslēgto īres līgumu saskaņošana ar jaunā likuma prasībām notiek, īrniekam un izīrētājam savstarpēji vienojoties, bet, ja puses nespēj vienoties, līdz 2026. gada 31. decembrim ir jāceļ attiecīga prasība tiesā:
Situācijās, kad pašiem sarunās nav izdevies vienoties, pirms prasības pieteikuma iesniegšanas tiesā pastāv iespēja strīdu risināt ar mediācijas palīdzību.
Mediācija ir brīvprātīgs sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību. Mediators ir neitrāla persona, kura atbalsta abas puses domstarpību risināšanas procesā, palīdzot strīdu risināt konstruktīvā gaisotnē, ievērojot konfidencialitāti, neitralitāti, pušu līdztiesību ar mērķi atrast abām pusēm pieņemamus un uz nākotni vērstus risinājumus.
Kā saņemt bezmaksas mediācijas pakalpojumu
Lai saņemtu bezmaksas mediācijas pakalpojumu, pušu domstarpībām jābūt saistītām ar dzīvojamās telpas īri, piemēram: strīdi par īres līguma noteikumu grozījumiem, īres un komunālo pakalpojumu maksājumiem vai to apmēru, parādsaistībām, ar telpas lietošanu saistīto pakalpojumu saņemšanu, līguma izbeigšanu u. tml. Lai mazinātu Covid-19 izplatības risku, mediācijas notiks tikai attālināti, ar videokonferences palīdzību.
Par pirmajām četrām mediācijas procesa stundām samaksa netiks ņemta. Visbiežāk šāds laiks ir pietiekams, lai puses ar mediatora palīdzību spētu atrast pieņemamu konflikta atrisinājumu vai arī saprastu, ka vienošanās konkrētajā gadījumā diemžēl nav iespējama.
Akcijā iesaistīto sertificēto mediatoru saraksts pieejams šeit. Lai pieteiktos uz mediāciju, lūdzam sazināties ar konkrēto jūsu izvēlēto mediatoru pa tālruni vai elektronisko pastu.
Ja jums ir jautājumi vai nepieciešama Sertificētu mediatoru padomes palīdzība mediatora izvēlē, lūdzam sazināties ar padomi pa elektronisko pastu vai pa tālruni 28050777.