Muguras sāpes nešķiro savus "upurus"ne pēc profesijas, ne arī vecuma, dzimuma un citiem faktoriem. Turklāt pieredze liecina, ka artrīts, infekcijas un traumas tās izraisa salīdzinoši reti. Daudz biežāk muguras sāpes izprovocē šķietami nenozīmīgāki faktori – sākot ar nepareizu stāju, mazkustīgu dzīvesveidu, lieko svaru, stresu, fizisko pārslodzi un beidzot ar nepiemērotu gultas matrača izvēli, nekvalitatīviem apaviem u.c. Nopietnas muguras sāpes var izraisīt pat tik vienkāršas kustības kā zīmuļa pacelšana no grīdas!
Ir pierādīts, ka muguras veselības veicināšanā liela nozīme ir mugurkaula stabilitātei, ko veicina spēcīga vēdera prese, attīstīta vēdera dziļā muskulatūra, sēžas, muguras lejasdaļas muskulatūra, kā arī starplāpstiņu muskulatūra un trapece, kas neļauj pleciem noapaļoties uz priekšu. Tāpēc vingrošanas nodarbību cikla “Vesela mugura” nodarbībās tiek pielietotas bodyART un Pilates vingrinājumu tehnikas, kurās uzsvars ir uz spēka, stiepšanās, līdzsvara un dziļās muskulatūras vingrinājumiem.
Ņemot vērā lielo Ogres novada iedzīvotāju interesi, šā gada 23. februārī tiek uzsākts jauns vingrošanas nodarbību cikls darbspējīgajiem "Vesela mugura". Līdzīgi kā iepriekšējos ciklus, arī šo veidos sešas bezmaksas nodarbības (vienas nodarbības ilgums – 60 minūtes). Tās notiks otrdienās un ceturtdienās plkst. 18.00 – 19.00 tiešsaistes platformā Zoom.
Nodarbības tiek īstenotas ESF projekta “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros.
Informāciju sagatavoja Karīna Javtušenko, "Oveselība" veselības veicināšanas konsultante