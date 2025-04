Bezmaksas programmā Ogres novadā digitālās pamatprasmes apguvuši jau 240 cilvēki

Digitālo prasmju mācību programma ir pieejama bez maksas ikvienam interesentam no 16 gadu vecuma. Tā ir lieliska iespēja mācīties visiem, kuri vēlas justies pārliecināti digitālajā vidē – neatkarīgi no vecuma, iepriekšējās pieredzes vai nodarbošanās.

Mācības tiek piedāvātas trīs zināšanu līmeņos – sākot no datorpratības pamatiem līdz digitālās identitātes un e-paraksta lietošanai. Katrs dalībnieks var izvēlēties sev ērtāko apguves formātu – klātienē, attālināti pasniedzēja vadībā vai arī pašmācībā, tā nodrošinot iespēju mācīties savā tempā un saskaņā ar ikdienas grafiku, stāsta pašvaldībā.

Šī gada janvārī mācības uzsāka pirmās mācību grupas Ogres Centrālajā bibliotēkā un Ķeipenes pamatskolā, kurās aktīvi iesaistījās Ogres Pensionāru biedrības un Ķeipenes senioru biedrības pārstāvji. Līdz aprīļa sākumam Ogres novadā digitālās prasmes apguvuši jau 240 dalībnieki, kuri piedalījušies kādā no mācību līmeņiem. Jāuzsver, ka šis skaitlis attiecas uz cilvēkiem, kas apguvuši vismaz vienu no trim līmeņiem – daļa no viņiem mācības turpināja un ar panākumiem pabeidza arī nākamos apmācību līmeņus.

Starp dalībniekiem ir seniori, kuri apliecina, ka vecums nav šķērslis, lai apgūtu ko jaunu. Ogres Pensionāru biedrības vadītāja Vita Bormane dalās ar iedvesmojošu pieredzi: viņa uzsver, ka kursi bijuši ļoti noderīgi un snieguši praktisku izpratni par to, kā justies drošāk digitālajā vidē.

Viņa saka: “Vecums nav šķērslis – vai tev ir 80, 90 vai pat 100 gadi. Svarīgi ir iemācīties atpazīt krāpniecības mēģinājumus, izmantot videozvanus saziņai ar ģimeni un nebaidīties no datora un viedtelefona – tie ir izturīgāki nekā mēs domājam. Un, ja kas nesanāk, tad vienmēr ir atsaucīgi pasniedzēji, kas palīdz.”

Savukārt Solvita Zeļģe, digitālo prasmju programmas mentore, stāsta par mācību saturu un atsaucību. Viņa palīdz apgūt visu – sākot no vienkāršas datora ieslēgšanas, līdz tam, kā izveidot "eParaksts mobile", lietot "Latvija.lv", izmantot "E-veselību", iepirkties internetā un orientēties internetbankas vidē.

"Šie nav klasiskie kursi, kur māca "Word" vai "Excel"," viņa saka. "Šeit uzsvars likts uz praktiskām prasmēm – kritisko domāšanu, medijpratību, drošību tiešsaistē. Mācību noslēgumā dalībnieki jau paši elektroniski paraksta dokumentus. Tas ir nozīmīgs solis uz priekšu."

Īpaši aicināti ir arī jaunieši, jo jau pavisam drīz katram būs jāsaskaras ar dokumentu parakstīšanu, pieteikšanos studijām, darbiem, līgumiem un citiem e-pakalpojumiem. Šī programma ir iespēja sagatavoties laikus un iegūt praktiskas zināšanas, kuras tiešām noderēs dzīvē. Iemācies, kā droši lietot "Latvija.lv", kā izveidot "eParakstu" un droši iepirkties internetā. Jo ātrāk sāksi, jo pārliecinātāks būsi, atzīmē pašvaldībā.

Lai pieteiktos mācībām, iedzīvotāji, kam ir pieejami elektroniskie identificēšanās līdzekļi ("Smart-ID", eID, "eParaksts" vai "eParaksts mobile") aicināti reģistrēties platformā stars.gov.lv, aizpildīt pašnovērtējuma zināšanu testu un pieteikties uz interesējošo izglītības programmas līmeni un apguves veidu (klātienē, tiešsaistē ar mentoru (attālināti) vai pašmācībā (tālmācībā)).

Iedzīvotāji, kam nav iespējas pieteikties mācībām digitāli, aicināti sazināties ar Ogres novada pašvaldības koordinatoru Aiju Strautiņu, rakstot uz e-pasta adresi vai zvanot pa tālruni: 65030340. Plašāka informācija par projektu pieejama vietnē stars.gov.lv/digitalas-pamatprasmes-varam.