Tāpēc vingrošanas nodarbību cikla “Vesela mugura” nodarbībās tiek pielietotas bodyART un Pilates vingrinājumu tehnikas, kurās uzsvars ir uz spēka, stiepšanās, līdzsvara un dziļās muskulatūras vingrinājumiem.
11.janvārī tiek uzsākts vingrošanas nodarbību cikls darbspējīgajiem “Vesela mugura”. Šo ciklu veidos sešas bezmaksas nodarbības. Tās notiks otrdienās un ceturtdienās plkst. 18.00 tiešsaistes platformā Zoom.
Saite uz nodarbībām tiks nosūtīta tikai reģistrētajiem dalībniekiem.
Oveselība nodarbības organizē īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031)