Pirmdiena, 3. janvāris, 2022 11:00

Bezmaksas vingrošanas nodarbību cikls darbspējīgajiem "Vesela mugura"

Bezmaksas vingrošanas nodarbību cikls darbspējīgajiem "Vesela mugura"
Ir pierādīts, ka muguras veselības veicināšanā liela nozīme ir mugurkaula stabilitātei, ko veicina spēcīga vēdera prese, attīstīta vēdera dziļā muskulatūra, sēžas, muguras lejasdaļas muskulatūra, kā arī starplāpstiņu muskulatūra un trapece, kas neļauj pleciem noapaļoties uz priekšu.

Tāpēc vingrošanas nodarbību cikla “Vesela mugura” nodarbībās tiek pielietotas bodyART un Pilates vingrinājumu tehnikas, kurās uzsvars ir uz spēka, stiepšanās, līdzsvara un dziļās muskulatūras vingrinājumiem.

11.janvārī tiek uzsākts vingrošanas nodarbību cikls darbspējīgajiem “Vesela mugura”. Šo ciklu veidos sešas bezmaksas nodarbības. Tās notiks otrdienās un ceturtdienās plkst. 18.00 tiešsaistes platformā Zoom.

Saite uz nodarbībām tiks nosūtīta tikai reģistrētajiem dalībniekiem.

Pieteikšanās – 

Oveselība nodarbības organizē īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031)

