Vēstulē Valsts prezidentam Asociācija “Ģimene” aicina neizsludināt likumu, izmantojot konstitucionālās pilnvaras un nododot Izglītības likuma grozījumus Saeimai otrreizējai caurlūkošanai.
Biedrība norāda, ka grozījumi, īpaši attiecībā uz pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase) apguvi tālmācībā vai ģimenē, padara vecāku pamattiesību īstenošanu atkarīgu no pašvaldību administratīva lēmuma, nosaka laika ierobežojumus un paredz pienākumu periodiski atkārtoti pamatot vecāku izvēli arī tad, ja nav konstatēts apdraudējums bērna interesēm.
Asociācija uzsver, ka šāda pieeja ir pretrunā:
- ANO Bērnu tiesību konvencijas 18. pantam, kas nostiprina vecāku primāro atbildību par bērna audzināšanu,
- ANO Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 13. pantam, kas aizsargā vecāku brīvību izvēlēties bērnam piemērotāko izglītības formu.
Vēstulē Tiesībsardzei Biedrība Asociācija “Ģimene” lūdz izvērtēt pamattiesību ierobežojumus - Izglītības likuma grozījumu atbilstību cilvēktiesību principiem, tostarp samērīguma principam, vecāku pamattiesību prezumpcijai un valsts atbalstošajai lomai attiecībās ar ģimeni.
Vēstulē Tiesībsardzei norādīts, ka grozījumi:
- aizstāj valsts atbalsta pienākumu ar vispārēju uzraudzības un kontroles režīmu;
- attiecina atļaujas mehānismu uz visām ģimenēm neatkarīgi no individuāla riska;
- pārvērš pamattiesības par termiņā ierobežotām administratīvām privilēģijām.
Asociācija aicina Tiesībsargu sniegt publisku atzinumu par grozījumu atbilstību cilvēktiesību standartiem un nepieciešamības gadījumā izmantot likumā paredzētos pamattiesību aizsardzības instrumentus.
“Esam pārliecināti, ka bērna labākajām interesēm atbilstoša izglītības sistēma ir iespējama tikai tad, ja tā balstās uz uzticēšanos ģimenei, vecāku atbildības respektēšanu un starptautisko cilvēktiesību ievērošanu,” uzsver biedrības valdes loceklis jurists Kaspars Herbsts.
Biedrība norāda, ka šis jautājums nav tikai par izglītības organizēšanas tehniskiem aspektiem, bet gan par valsts un ģimenes attiecību pamatiem demokrātiskā tiesiskā valstī.