Viena no saņemtajām vēstulēm ir Latvijas Virsnieku apvienības un Latvijas Nacionālo karavīru biedrības vēstule, kurā cita starpā teikts:“Ir vispārzināms, ka Egils Helmanis, pildot sabiedriski nozīmīgu un humānu misiju – sniedzot palīdzību Ukrainai, ir guvis kontūziju, kā rezultātā šobrīd notiek ārstu nozīmēta rehabilitācija. Šī situācija ir uzskatāma par ārkārtas un no viņa gribas neatkarīgu apstākli, kas radies, pildot pienākumus, kuri kalpo sabiedrības un starptautiskās solidaritātes interesēm. Uzskatām, ka veselības stāvoklis un medicīniski pamatota rehabilitācija nedrīkst tikt interpretēta kā apzināta amata pienākumu nepildīšana, kā arī izmantota politiskām manipulācijām vai mēģinājumiem nepamatoti diskreditēt domes priekšsēdētāju. Mūsu ieskatā šādā situācijā būtiski ievērot cilvēcību un sapratni, tiesiskumu un objektīvu faktu izvērtēšanu, demokrātiskās pārvaldības principus.”
Biedrības “Latvijas politiski represēto apvienība” vēstulē teikts: “Mēs, kā Latvijas Politiski represēto apvienība, vēlamies izteikt savu atbalstu Ogres novada pašvaldības priekšsēdētājam Egilam Helmanim. Tieši viņa vadībā Ogres novads strauji attīstās un kalpo par paraugu visai Latvijai. Ir uzbūvēti jauni augstvērtīgi objekti – Ogres centrālā bibliotēka, Ogres Ģimnāzija ar Sporta halli, Neatkarības laukums un muzeja filiāle, Taurupes muižas klēts, jauni velo celiņi, kā arī tiek sakārtoti ceļi gan pilsētās, gan laukos. Sociālais dienests savu darbu var veikt skaistās, sakārtotās telpās. Egils Helmanis strādā visu Ogres novada iedzīvotāju labā, atbildīgi rūpējas par svarīgām lietām, tai skaitā skolu saglabāšanu. Latvijas Politiski represēto apvienība augstu novērtē E. Helmaņa mūsu organizācijai sniegto atbalstu, kā arī atbalsta viņa nostāju un centienus saglabāt nacionālās vērtības, patieso vēsturi, un aicina Ogres novada domes deputātus atbalstīt Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāju Egilu Helmani.”
Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi arī Černihivas reģionālās padomes (Ukraina) priekšsēdētājas Olenas Dmitrenko parakstītu vēstuli, kurā cita starpā teikts: “Četru pilna mēroga kara gadu laikā un vairāk nekā desmit gadu kara laikā ar Krievijas Federāciju Egils Helmanis ir nodevis mūsu Aizsardzības spēkiem vairāk nekā 250 automašīnas, simtiem dronu, ģeneratoru, aprīkojuma vienību un visu nepieciešamo, īpaši atbalstot mūsu karavīrus tieši frontē. Egils Helmanis ir piemērs visām Eiropas Savienības vietējām kopienām. Kad mēs runājam par demokrātiju un demokrātiskajām vērtībām, ir godīgi jāsaka: ja katrs Eiropas pilsētas mērs šodien sniegtu Ukrainai tādu pašu atbalstu, pasaulē pat nerastos doma, ka Ukrainai būtu jāatsakās no savām teritorijām vai jāiet pretī brīvības un demokrātijas principiem, par kuriem mēs visi cīnāmies”.
“Cienījamie deputāti, mēs aicinām jūs aizdomāties par to, ka karš ir ievērojami tuvāk nekā var šķist. Lēmums atbrīvot mēru no amata tikai tāpēc, ka viņš atrodas ārstēšanā traumas dēļ, kas gūta Ukrainā kārtējā brauciena lakā uz frontes līniju, ir pretrunā veselajam saprātam un pašiem demokrātijas pamatiem,” turpina Černihivas reģionālās padomes priekšsēdētāja Olena Dmitrenko.