Pirmdiena, 1. jūnijs, 2026 07:00

Bijušais Ogres novada pašvaldības komunikācijas nodaļas vadītājs Patriks Grīva vadīs ministra biroju

Bijušais Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas komunikācijas nodaļas vadītājs Patriks Grīva ir izvēlēts par jaunā klimata un enerģētikas ministra Jāņa Vitenberga biroja vadītāju, liecina ministrijas paziņojums sociālajā tīklā "Facebook".

P. Grīva šobrīd ir SIA "Latvija Ražo" valdes loceklis un dibinātājs. Iepriekš viņš strādājis par kultūras ministra padomnieku mediju politikas jautājumos un bijis Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis.

Līdztekus Ogres pusē labi zināmajam P. Grīvam, ministra biroja komandā strādās arī citi jomas eksperti. Ministra padomniece stratēģiskās komunikācijas jautājumos būs Laura Dabare, kura vadījusi Eiropas Savienības struktūrfondu projektus sabiedrības informēšanas jomā, bijusi “Ghetto Games” komunikācijas vadītāja, attīstījusi televīziju “EWTN Latvija” un vadījusi komunikāciju Precīzijas medicīnas jomā. Ministra padomnieks pašvaldību un enerģētikas jautājumos būs Andis Zariņš, kurš pašlaik ir Ventspils novada domes priekšsēdētājs un iepriekš darbojies kā ekonomikas ministra ārštata padomnieks enerģētikas jautājumos. Savukārt ministra ārštata padomniece mājokļu jautājumos būs Elīna Treija, kura šobrīd ir Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja.

Kā sociālajos tīklos raksta Klimata un enerģētikas ministrija, šī komanda ir izveidota no profesionāliem jomas ekspertiem.

