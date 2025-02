Bijušie "Latvijas lepnuma" laureāti par nežēlīgu izturēšanos pret bērniem nonāk aiz restēm

Aģentūra LETA, atsaucoties uz tiesā noskaidroto, vēsta, ka iepriekš arī Zemgales rajona tiesa abus apsūdzētos atzina par vainīgiem, bet vīram tika piespriests 13 gadu cietumsods un sievai tika piespriests nosacīs cietumsods uz trim gadiem. Spriedums tika pārsūdzēts un apgabaltiesa abiem apsūdzētajiem sodus palielināja. Spriedumu vēl varēs pārsūdzēt Augstākajā tiesā.

2019.gadā prokuratūra vēstīja, ka tā cēlusi apsūdzību audžuvecākiem, kuri vairāku gadu garumā vērsuši fizisku un emocionālu vardarbību pret astoņiem bērniem, tostarp divas tolaik nepilngadīgās meitas cietušas no audžutēva seksuālās vardarbības.

Sievietei tolaik apsūdzība tika celta pēc Krimināllikuma normām par cietsirdību un vardarbību pret nepilngadīgo. Noziedzīgais nodarījums izdarīts pret astoņiem cietušajiem. Savukārt vīrietim apsūdzība tika celta pēc Krimināllikuma pantiem par cietsirdību un vardarbību pret nepilngadīgo, par seksuālu vardarbību un izvarošanu. Šajā gadījumā par cietušajiem atzīti četri bērni.

Lietu pirms nodošanas kriminālvajāšanai izmeklēja Valsts policija (VP). VP iepriekš paziņojumā presei rakstīja, ka kādā no Rīgas reģiona iecirkņiem vērsās divas nepilngadīgas meitenes, kuras ziņoja par audžu ģimenē pret viņām notiekošu seksuālo un fizisko vardarbību no audžuvecāku puses. Ņemot vērā izmeklējamās lietas apjomu un sarežģītību, turpmāko kriminālprocesa izmeklēšanu pārņēma VP Dzimumnoziegumu apkarošanas nodaļa.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka kopš 2015.gada decembra pret divām nepilngadīgām audžu meitām vērsta seksuālā vardarbība. Savukārt laikā no 2016.gada vasaras līdz 2016./2017.gada ziemai pret vienu no nepilngadīgajām meitenēm tikusi veikta sistemātiska izvarošana. Kopumā vardarbīgas apiešanās rezultātā astoņiem bērniem nodarītas fiziskas un emocionālas ciešanas, kas notika sistemātiski laikā no 2007.gada līdz 2019.gadam.

Jau vēstīts, ka laulātie 2015.gadā ieguva "Latvijas lepnuma" apbalvojumu nominācijā "Ģimene". Viņi savā aizbildniecībā bija paņēmuši un audzināja sešus nepilngadīgus bērnus, bet pēc dažiem gadiem atklājies, ka bērniem tika darīts pāri. 2023.gadā apbalvojums no organizatoru puses tika anulēts. Apbalvojuma organizatori iepriekš skaidroja, ka celtās apsūdzības pret pāri ir klajā pretrunā ar vērtību kopumu, ko pārstāv "Latvijas lepnums" un mediju grupa "TV3 Group Latvija".