Trešdiena, 18.02.2026 19:26
Kintija, Kora
Trešdiena, 18.02.2026 19:26
Kintija, Kora
Trešdiena, 18. februāris, 2026 18:17

Bijušo Ogres mēru plāno iecelt par vietējās civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieku

Leta/OgreNet
Bijušo Ogres mēru plāno iecelt par vietējās civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieku
Foto: Leta
Trešdiena, 18. februāris, 2026 18:17

Bijušo Ogres mēru plāno iecelt par vietējās civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieku

Leta/OgreNet

Bijušo Ogres novada domes priekšsēdētāju Egilu Helmani (NA) plāno iecelt par Ogres novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieku, liecina aģentūras LETA rīcībā esošais lēmumprojekts.

19. februārī Finanšu komitejas darba kārtībā ir iekļauts jautājums par grozījumiem komisijas nolikumā un tās sastāvā. Lēmumprojektā skaidrots, ka izmaiņas nepieciešams veikt pēc notikušās domes priekšsēdētāja un citu amatpersonu maiņas.

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā noteikts, ka pašvaldības domes priekšsēdētājs vada civilās aizsardzības uzdevumu izpildi pašvaldībā, tāpēc komisijas priekšsēdētājs būs domes priekšsēdētājs Andris Krauja (NA).

Lēmumprojektā skaidrots, ka, ņemot vērā Ogres novada infrastruktūras nozīmi civilās aizsardzības plānošanā un plāna realizēšanā, nepieciešamību koordinēt pasākumus katastrofas un katastrofu draudu gadījumā, ir saņemti priekšlikumi papildināt komisijas sastāvu ar Ogres novada pašvaldības Attīstības un infrastruktūras komitejas priekšsēdētāju Helmani, nosakot viņu kā vienu no komisijas priekšsēdētāja vietniekiem.

Tāpat konstatēts, ka nepieciešams stiprināt nevalstisko organizāciju lomu civilās aizsardzības jomā, nodrošinot to aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, līdz ar to saņemts komisijas priekšsēdētāja vietnieka Pētera Špakovska priekšlikums papildināt komisijas sastāvu ar pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Iklāvu (NA), kuram ir pieredze sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, teikts lēmumprojektā.

Tāpat pagājušā gada 19. septembrī pašvaldībā saņemta Valsts meža dienesta vēstule, kurā pašvaldība informēta, ka komisijā Valsts meža dienestu pārstāvēs Centra virsmežniecības Ogres mežniecības vecākais mežzinis Aivis Strauts, kuru nepieciešamības gadījumā aizvietos Centra virsmežniecības Ogres mežniecības mežzinis Valdis Rubažs.

Lēmumprojektā norādīts, ka nepieciešamas arī citas izmaiņas komisijas sastāvā, jo mainījušies pārstāvji no Ogres novada pašvaldības policijas, Ķeguma pilsētas pārvaldes, Ogres novada Sociālā dienesta un pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Lielvārdes Remte".

Lēmums par izmaiņām komisijas nolikumā un sastāvā vēl jāpieņem domes sēdē.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?