19. februārī Finanšu komitejas darba kārtībā ir iekļauts jautājums par grozījumiem komisijas nolikumā un tās sastāvā. Lēmumprojektā skaidrots, ka izmaiņas nepieciešams veikt pēc notikušās domes priekšsēdētāja un citu amatpersonu maiņas.
Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā noteikts, ka pašvaldības domes priekšsēdētājs vada civilās aizsardzības uzdevumu izpildi pašvaldībā, tāpēc komisijas priekšsēdētājs būs domes priekšsēdētājs Andris Krauja (NA).
Lēmumprojektā skaidrots, ka, ņemot vērā Ogres novada infrastruktūras nozīmi civilās aizsardzības plānošanā un plāna realizēšanā, nepieciešamību koordinēt pasākumus katastrofas un katastrofu draudu gadījumā, ir saņemti priekšlikumi papildināt komisijas sastāvu ar Ogres novada pašvaldības Attīstības un infrastruktūras komitejas priekšsēdētāju Helmani, nosakot viņu kā vienu no komisijas priekšsēdētāja vietniekiem.
Tāpat konstatēts, ka nepieciešams stiprināt nevalstisko organizāciju lomu civilās aizsardzības jomā, nodrošinot to aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, līdz ar to saņemts komisijas priekšsēdētāja vietnieka Pētera Špakovska priekšlikums papildināt komisijas sastāvu ar pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Iklāvu (NA), kuram ir pieredze sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, teikts lēmumprojektā.
Tāpat pagājušā gada 19. septembrī pašvaldībā saņemta Valsts meža dienesta vēstule, kurā pašvaldība informēta, ka komisijā Valsts meža dienestu pārstāvēs Centra virsmežniecības Ogres mežniecības vecākais mežzinis Aivis Strauts, kuru nepieciešamības gadījumā aizvietos Centra virsmežniecības Ogres mežniecības mežzinis Valdis Rubažs.
Lēmumprojektā norādīts, ka nepieciešamas arī citas izmaiņas komisijas sastāvā, jo mainījušies pārstāvji no Ogres novada pašvaldības policijas, Ķeguma pilsētas pārvaldes, Ogres novada Sociālā dienesta un pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Lielvārdes Remte".
Lēmums par izmaiņām komisijas nolikumā un sastāvā vēl jāpieņem domes sēdē.