Valsts policija 2017. gada rudenī informēja, ka aizdomās par Ogres novada pašvaldības aģentūrai ON piederošu ap 91 000 eiro izkrāpšanu veikusi kratīšanas šajā iestādē un citās vietās Ogres novadā, Rīgā un Pierīgā, kā arī aizturējusi 11 personas, tostarp aģentūras direktoru. Pamatlietā apsūdzētas četras personas - kopā ar Briedi vēl arī bijušais ON Inženiertīklu pārvaldes vadītājs Vjačeslavs Paramonovs, uzņēmējs Dans Dombrovskis un kāds Armands Lūsis.
Kā vēsta laikraksts, ON vairākkārt bija pārskaitījusi naudu uz fiktīva uzņēmuma "2M Tech" bankas kontu, bet to no bankomāta izņēma Lūsis un Dombrovskis. Šim uzņēmumam nav bijuši ne pamatlīdzekļu, ne darbinieku, tomēr tas uzvarējis ON rīkotajā cenu aptaujā par ūdensvada rekonstrukcijas darbiem. "2M Tech" kopumā bijis saistīts ar pieciem tādiem objektiem Ogrē. Uzņēmums, kura vienīgie darījumi bijuši ar ON, ātri ticis likvidēts.
No minētajiem pieciem objektiem, kuros inženierkomunikāciju rekonstrukciju pēc uzvaras cenu aptaujā it kā veica "2M Tech", divos patiesībā esot strādājuši ON darbinieki, veicot savus tiešos pienākumus un bez papildu samaksas. Šajos objektos veiktā ūdensvadu rekonstrukcija tika noformēta kā avārijas novēršana, lai bijis zināms, ka vecās inženierkomunikācijas jāmaina tādēļ, ka drīzumā paredzēts klāt jaunu asfaltu, raksta laikraksts.
Pirmās instances tiesa visus četrus apsūdzētos atzina par vainīgiem. Briedim un Paramonovam, kuri apsūdzēti tikai par krāpšanu lielā apmērā, kas izdarīta organizētā grupā, piespriesta brīvības atņemšana uz diviem gadiem un sešiem mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzība uz pusotru gadu. Briedis ap divus mēnešus no šī soda izcietis, atrazdamies apcietinājumā.
Dombrovskis apsūdzēts ne tikai par krāpšanu, bet arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā. Viņam piespriesti četri gadi un seši mēneši cietumā, no kuriem apsūdzētais apcietinājumā izcietis 126 dienas.
Lūsim inkriminēta krāpšana, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, nelikumīgas darbības ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem un tādu datu iegūšana, kas viņam deva iespēju šos instrumentus un līdzekļus izmantot. Lūsim piespriestais sods ir brīvības atņemšana uz sešiem gadiem un sešiem mēnešiem, 400 stundas sabiedriskā darba, kā arī probācijas uzraudzība uz diviem gadiem. Tiesa arī lēma solidāri no visiem četriem apsūdzētajiem piedzīt konfiscējamās mantas vērtību 15 410 eiro.
Prokurors lūdzis tiesai no apsūdzētajiem par labu Ogres novada pašvaldībai piedzīt ON izkrāpto summu - 78 552 eiro, bet tiesa lēma šo kaitējuma kompensāciju nenoteikt, atstājot Ogres novada pašvaldībai tiesības šī zaudējuma atlīdzību prasīt Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Savukārt pašvaldība to darīt negrasoties, jo uzskatot, ka tai zaudējumi neesot nodarīti un visi inženierkomunikāciju remontdarbi tikuši paveikti. Spriedumu vēl var pārsūdzēt.